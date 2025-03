Opt lucrători vamali din Portul Constanţa-Sud, între care şi şeful Biroului Vamal de Frontieră, trimişi în judecată de DNA

Sumele primite ca mită erau cuprinse între 100 şi 700 de dolari / container. Alte 14 persoane au încheiat cu procurorii acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, fiind stabilit pedepse între un an şi jumătate de închisoare şi trei ani de închisoare, cu suspendare.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: Marius Oprea, în stare de arest la domiciliu, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal de frontieră Constanţa-Sud, pentru luare de mită, în formă continuată (35 de acte materiale) şi constituirea unui grup infracţional organizat, şi Dorel-Emanuel Petcu, în stare de arest preventiv, fost lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal de frontieră Constanţa-Sud, în prezent suspendat din funcţie şi angajat al unei societăţii ce oferă servicii portuare, pentru complicitate la luare de mită, în formă continuată (30 de acte materiale), constituirea unui grup infracţional organizat şi sustragerea sau distrugerea de probe ori înscrisuri.

Potrivit DNA, în acelaşi dosar au fost deferiţi justiţiei, în stare de libertate, inculpaţii: Sunai Cadîr, şef al Biroului Vamal de Frontieră Constanţa-Sud, pentru instigare la luare de mită (35 de acte materiale) şi constituirea unui grup infracţional organizat, Mihai Stoica, Eduard-Cristinel Gheorghe, Bogdan-George Oprea, Adrian Milea şi Suat Cadîr, inspectori vamali în cadrul Biroul Vamal de Frontieră Constanţa-Sud, fiecare pentru luare de mită, în formă continuată.

14 inculpați și-au recunoscut vinovăția

Anterior, în dosar au fost încheiate acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu 14 inculpaţi, dintre care: şase inspectori vamali, inculpaţi pentru luare de mită: Badea Aila, Mengazi Iener, Stan Florin, Piştereanu Stelian, Hahloschi Jean şi Dinu Marian-Paul, şi opt comisionari vamali şi intermediari, inculpaţi pentru dare de mită.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cursul anului 2024, la Biroul Vamal de frontieră Constanţa-Sud, s-a constituit o grupare formată din inculpaţii Cadîr Sunai, Oprea Marius, Petcu Dorel-Emanuel, având ca scop încasarea de sume de bani cu titlu de mită, de la importatori de mărfuri prin Portul Constanţa-Sud - Agigea, prin intermediul unor comisionari vamali, în schimbul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în sensul urgentării formalităţilor de vămuire a mărfurilor.

Sumele luate mită ajungeau la 700 de dolari pe container

Sumele pretinse şi remise cu titlu de mită ar fi variat în funcţie de mărfuri şi naţionalitatea importatorilor, acestea fiind cuprinse între 100 şi 700 de dolari / container, susţin anchetatorii.

”Inculpatul Cadîr Sunai, şeful Biroului Vamal, l-ar fi desemnat pe inspectorul vamal Oprea Marius să colecteze mita de la importatori, iar pe Petcu Dorel-Emanuel să preia banii respectivi şi să îi transporte în zone de siguranţă. Astfel, în perioada 13 iunie 2024 - 12 septembrie 2024, inspectorul vamal Oprea Marius, la instigarea şefului biroului vamal Cadîr Sunai, ar fi primit, în mod repetat, direct şi indirect, în incinta Biroului Vamal de Frontieră Constanţa-Sud, situat în Portul Constanţa, de la importatori, prin comisionari vamali, suma totală de 58.950 dolari, 2.300 euro şi 22.600 lei, pentru a urgenta procesarea declaraţiilor vamale depuse pentru importurile realizate de mai multe societăţi comerciale”, arată DNA.

Potrivit sursei citate, pentru a-i “motiva” să realizeze într-un timp cât mai scurt formalităţile vamale, inspectorul vamal Oprea Marius îi “recompensa” pe acei colegi care răspundeau solicitărilor sale punctuale, distribuindu-le o parte din sumele primite.

Astfel, în perioada menţionată, inspectorii vamali Stoica Mihai, Mengazi Iener, Oprea Bogdan-George, Gheorghe Eduard-Cristinel, Milea Adrian, Cadîr Suat, Badea Aila, Piştereanu Stelian, Stan Florin şi Hahloschi Jean ar fi primit, fiecare, sume cuprinse între 800 şi 4.800 de dolari.

Flagrant organizat de procurori

În 12 septembrie 2024, Oprea Marius a fost prins în flagrant de către procurori, după ce a primit de la inculpatul C.M., comisionar vamal al unei societăţi comerciale, sumele de 5.000 de dolari şi 8.100 de lei.

”La scurt timp după constatarea infracţiunii flagrante, inculpatul Petcu Dorel-Emanuel ar fi luat discret, de pe biroul din faţa sa, un înscris olograf cu dimensiunile de 5 cm x 10 cm, ce se afla lângă sumele de bani date cu titlu de mită şi care făcea referire la ce reprezintă sumele respective, înscris pe care l-ar fi distrus prin înghiţire, cu scopul de a împiedica aflarea adevărului în cauza penală”, afirmă procurorii DNA.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii în vederea confiscării speciale.

În prezenţa avocaţilor, cei 14 inculpaţi (inspectori vamali, comisionari vamali şi intermediari) care au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reţinute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi sunt de acord cu felul şi cuantumul pedepselor aplicate, precum şi cu forma de executare a acestora, respectiv pedepse cuprinse între un an şi şase luni de închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de trei ani şi interzicerea, pe o perioadă de doi ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a unor drepturi, şi trei ani de închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani şi interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a unor drepturi.

Dosarul de urmărire penală, precum şi actele de sesizare a instanţei au fost trimise, spre judecare, la Tribunalul Constanţa, cu propunerea de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse.

