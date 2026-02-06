Un judecător a considerat că se impune bretrimiterea la Parchet pentru refacerea urmăririi penale, în timp ce celălalt a avut o opinie contrară, arată Agerpres

Judecătoria Sectorului 1 stabilise pe 9 decembrie 2025 că se poate începe judecata pe fond, considerând probele procurorilor ca fiind administrate legal. Avocații lui Georgescu au contestat decizia, cerând trimiterea dosarului la Parchetul General. Vineri, cei doi judecători din completul de la tribunal nu s-au pus de acord, astfel că un al treilea magistrat se va alătura, cu termen pe 9 februarie 2026.

Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025, sub control judiciar, pentru promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de genocid, crime contra umanității și crime de război, precum și a ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Potrivit rechizitoriului, în perioada iunie 2020 – mai 2025, acesta ar fi promovat idei legionare prin: mobilizarea națiunii pentru regenerare prin palingeneză și crearea omului nou; necesitatea unui lider carismatic autoritar; glorificarea trecutului și victimizarea națiunii; ultranaționalism populist cu nucleu mitic creștin; cultul mareșalului Antonescu, condamnat pentru crime de război, inclusiv prin salut legionar în Piața Universității pe 2 octombrie 2021.

Procurorii susțin că Georgescu a urmărit „normalizarea și revitalizarea legionarismului" prin afirmații elogiative la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța.