Povestea a ieșit la iveală după ce una dintre adolescente, în vârstă de 16 ani, le-a spus părinților prin ce a trecut. Acum, individul nu-și poate părăsi locuința, fără acordul oamenilor legii.

Presupusul agresor și-ar fi găsit victimele în autobuzul 105, pe traseul dintre Romancierilor și Drumul Taberei.

Și a fost identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere, care l-au surprins în apropierea stației de unde lua mai mereu transportul public.

Cercetările de până acum au scos la lumină cel puțin două astfel de cazuri - primul, petrecut în iulie, anul trecut.

Crina Eșanu - purtător de cuvânt Poliția Capitalei: "În timp ce bărbatul se afla într-un autobuz pe un traseu din Sectorul 6 ar fi atins în zonele intime o minoră, în vârstă de 15 ani, împotriva voinței sale, aceasta fiind pusă în imposibilitatea de a se îndepărta, întrucât ar fi fost blocată de bărbat, pe scaunul din autobuz”.

Totul a ieșit la iveală recent, după cel de-al doilea episod. În acest caz, părinții adolescentei agresate au făcut o plângere.

Corespondent PRO TV: „În urmă cu aproape două săptămâni, a avut loc al doilea incident. Victima fiind o tânără de 16 ani. Se pare că bărbatul ar fi așteptat în stație și ar fi urcat în momente în care autobuzul era aglomerat. Lucru care îi permitea individului să se apropie de victime, fără a atrage imediat atenția călătorilor”.

Astfel de comportamente își lasă adânc amprenta asupra tinerelor, spun psihologii.

Elena Ungureanu, psiholog: "Dacă sunt repetate, ele pot conduce la atacuri de panică, la hipervigilență, schimbări în comportament, atât la nivel de gestică, mimică, cât și nivel nonverbal, prin ceea ce înseamnă vestimentație, au început să se îmbrace cu haine mai largi sau să nu mai poate anumite lucruri, pentru a nu atrage aceste persoane."

Individul de 91 de ani, fost cadru militar, a fost reținut, apoi plasat în arest la domiciliu - ceea ce înseamnă că nu poate părăsi locuința, fără permisiunea polițiștilor. El este cercetat pentru două fapte, într-un dosar penal pentru agresiune sexuală asupra minorilor.