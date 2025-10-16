ONG-urile contestă legea hidrocentralelor: Sacrifică natura pentru proiecte din epoca Ceaușescu. Apel către Nicușor Dan

Legea referitoare la ariile naturale protejate reprezintă un risc major pentru biodiversitate şi propune mutilarea unor areale protejate în vederea realizării unor proiecte hidroenergetice ceauşiste, atrag atenţia mai multe ONG-uri de mediu.

Organizațiile nonguvernamentale cer președintelui Nicușor Dan să „formuleze sesizare de neconstituţionalitate a Curţii Constituţionale (CCR) înainte de promulgare”, notează Agerpres.

„Legea propune mutilarea ariilor naturale protejate pentru realizarea unor proiecte hidroenergetice ceauşiste. PL-x 14/2023 afectează în mod direct 27 de parcuri naţionale, parcuri naturale şi situri natura 2000. Pe scurt, proiectul urmăreşte legalizarea defrişărilor masive în ultimele zone montane încă neatinse de mafia lemnului. Aceasta ar distruge iremediabil viaţa sălbatică, iar captarea râurilor ar duce la dispariţia unor specii rare de peşti şi la degradarea resurselor de apă dulce. Pe lângă aceste aspecte grave, organizaţiile de mediu subliniază că legea este incompatibilă cu actualul sistem de drept şi că este mai degrabă o nouă încercare disperată de finalizare a unor proiecte hidroenergetice ineficiente şi costisitoare care, în foarte multe dintre cazuri, au deja acordurile de mediu suspendate sau anulate de instanţe din cauza unor grave abateri legale”, susţin Asociaţia Bankwatch România, Comunitatea Declic, Asociaţia EcoLegal şi Fundaţia Eco-Civica.

ONG-urile cer președintelui să atace legea la CCR

În context, organizaţiile de mediu solicită preşedintelui României, Nicuşor Dan, să formuleze sesizare de neconstituţionalitate a Curţii Constituţionale înainte de promulgare.

„Această lege nou adoptată propune finalizarea unor hidrocentrale vechi, cu tehnologii depăşite şi eficienţă redusă, care ar avea un aport energetic nesemnificativ. Retehnologizarea hidrocentralelor existente ar putea creşte producţia de energie hidroelectrică cu până la 7%, fără defrişări de păduri virgine sau secări de râuri. Retehnologizarea poate fi completată cu extinderea capacităţilor solare şi eoliene şi prin investiţii în stocare. Inclusiv Hidroelectrica a investit anul acesta în unităţi de stocare de 256 MWh la Porţile de Fier II, cu bani obţinuţi prin PNRR”, menţionează activiştii de mediu.

Potrivit acestora, legea iniţiată de către liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, contrazice articolele fundamentale din Constituţiei României.

„Potrivit Constituţiei României, odată ce un nivel de protecţie a fost stabilit, cum este cazul ariilor protejate, pădurilor sau rezervaţiilor naturale, Parlamentul nu poate modifica limitele parcurilor naţionale decât în situaţii cu totul excepţionale şi bine justificate. Noua lege nu respectă aceste criterii. România nu se află într-o situaţie de forţă majoră, iar impactul energetic al proiectelor vizate ar fi nesemnificativ la nivel naţional, în raport cu distrugerile pe care le-ar provoca”, a subliniat Roxana Pencea Brădăţan, coordonatoare de campanii Declic.

La rândul său, Viviana Stoica, coordonatoarea campaniei de hidroenergie a Bankwatch România, a afirmat că „nu există niciun studiu de impact care să arate că finalizarea acestor hidrocentrale vechi ar reduce preţul facturilor”.

„Nu vom lăsa ca natura să fie îngenuncheată de interesele politicienilor! În ultimii ani politicienii români şi-au dat de mai multe ori mâna pentru distrugerea naturii şi şi-au ascuns interesele obscure sub paravane populiste. În loc să răspundă unor temeri importante ale românilor, precum preţul mare al facturilor, aceştia invocă tarifele mari drept pretext pentru distrugerea pădurilor şi râurilor noastre. Reamintim că nu există niciun studiu de impact care să arate că finalizarea acestor hidrocentrale vechi ar reduce preţul facturilor. Mai mult, asistăm la o ignoranţă revoltătoare faţă de natură şi oameni: politicieni care iau în derâdere protejarea animalelor, însă nu vorbesc şi de consecinţele acestor distrugeri asupra noastră şi asupra generaţiilor viitoare. Un lucru este foarte clar: o lege care distruge ecosistemele, păduri şi reduce debitul râurilor nu creşte securitatea energetică, ci o vulnerabilizează”, a afirmat Stoica.

De asemenea, în opinia preşedintei Asociaţiei EcoLegal, Cătălina Rădulescu, legea adoptată, pe data de 15 octombrie, de Camera Deputaţilor, subminează protecţia mediului, principiul legalităţii şi credibilitatea României în faţa Uniunii Europene.

„Nu putem distruge râurile şi ariile naturale protejate ale României doar pentru a acoperi greşelile trecutului şi interesele unor companii privilegiate. Legea adoptată subminează protecţia mediului, principiul legalităţii şi credibilitatea României în faţa Uniunii Europene. Cerem membrilor Parlamentului şi Preşedintelui României să sesizeze Curtea Constituţională. Promulgarea de către Preşedintele României a unei legi care compromite patrimoniul,, natural şi afectează bunăstarea cetăţenilor este antidemocratică şi ilicită, încălcând dreptul european”, a precizat Rădulescu.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, critică legea

Pe acest subiect, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a transmis, miercuri, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, faptul că legea adoptată în Parlament, care stabileşte că orice arie protejată poate fi distrusă, „este o ruşine ce va distruge, însă, păduri extraordinar de valoroase din ţară pentru generaţii întregi de acum încolo”.

„Acum câteva minute a trecut legea votată de AUR, PSD, PNL şi UDMR care stabileşte că orice arie protejată poate fi distrusă. Un proiect împins şi votat de AUR şi aliaţi apropiaţi de la alte partide care cer, pe scurt, ca limitele ariilor protejate să fie modificate în 60 de zile sau ca proiecte decise de CSAT să nu mai îndeplinească nicio condiţie de mediu. Am spus-o şi o mai spun de fiecare dată când e nevoie: legile de protecţia mediului există pentru că am decis, colectiv, că nu putem să ne batem joc de apa pe care o bem, aerul pe care îl respirăm, să murim cu zile din cauza poluării şi să lăsăm o ţară otrăvită pentru generaţiile viitoare. Cei care vin şi cer să nu mai existe norme de mediu fac jocurile unor băieţi deştepţi care preferă să se îmbogăţească pe repede înainte şi aruncă la gunoi sănătatea şi siguranţa a milioane de români”, a punctat Buzoianu.

Deputaţii au adoptat, miercuri, cu 262 de voturi "pentru" şi 33 "împotrivă", un proiect de lege care prevede că modificarea limitelor ariilor protejate este posibilă doar dacă pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului sau decrete de stat, obiective de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice care erau în curs de execuţie sau demarcate anterior acestei date.

Anterior, Senatul, în calitate de primă Cameră legislativă sesizată, a respins propunerea.

