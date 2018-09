Oile româneşti, fără partener din cauză că berbecii sunt prea firavi. "Înjosim animalele"

Ţurcana Românească, oaia preferată a ciobanilor de la noi, are dificultăţi în găsirea unui partener.

Berbecii cu certificat de origine, pe care ciobanii trebuie să îi ţină la stână dacă vor să ia subvenţii complete de la APIA, sunt mult prea firavi, spun oierii, iar unii dintre ei nu reuşesc să lase mioarele grele.

Nicolae Ardelean creşte, în apropiere de Salonta, în Bihor, 800 de oi. Ca să poată să primească subvenţia de 80 de lei pe cap de animal, oierul trebuie să aibă în stana câte un berbec la fiecare 35 de mioare iar masculul trebuie neapărat înscris în registrul de rasă. Problema este ca berbecii cu origine controlată sunt prea firavi - spune bărbatul.

"Ajungem să ne îmbolnăvim oile, să ne înjosim animalele, nu altceva. Nici nu cred că ar rămâne gestante oile de la aşa ceva berbeci, pe care i-am cumpărat cu origine", spune oierul.

Povestea se repetă şi o stână de lângă Oradea. "Ăştia ne obligă să-i cumpărăm, să-i băgăm pe oi, să ne stricăm rasele de oi. Ne virusăm rasele de oi. Nu-s de calitate, îs inferiori."

Cei care nu respecta regula primesc doar 12 lei subvenţie.

Ioan Mihalca, Director Agenţia de Zootehnie Baia Mare: "Nu-i obligă nimeni să îi ia dacă ei consideră că berbecii sunt necorespunzători. Să caute alţi crescători care deţin berbeci cu certificat de origine care sunt, după părerea lor, în standardul rasei."

Ioan Câmpeanu, crescător de berbeci: "Noi producem la ora actuală în jur de două mii de berbeci cu certificate de origine. Ştiu că în ţara s-au născut numeroase discuţii. Noi îi vindem când au 16-18 luni şi prima montă e după un an şi jumătate."

Cele mai mari probleme sunt cu berbecii din rasa "Ţurcana Românească" - recunoscută, pentru producţia mixtă de carne şi lapte. Oierii care cresc mioare din rasa Karakul - din lana cărora erau făcute căciulile lui Nicolae Ceauşescu - găsesc mult mai uşor berbeci viguroşi, care trec de 100 de kilograme.

Neculai Sauciuc, oier: "Am dat pe doi berbeci 130 de milioane. În primul an când ni s-au cerut cu berbeci de origine, am cheltuit mai mult decât am încasat subvenţie."

Prin comparaţie ,berbecii din rasa ţurcana românească se vând cu 1.500 - 2.000 de lei bucata.