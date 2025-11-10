Ofițer de securitate de la CEC Bank Iași, arestat după ce a furat bani dintr-un bancomat folosind codurile interne băncii

Stiri actuale
10-11-2025 | 14:36
CEC Bank
Shutterstock

Un ofiţer de securitate de la CEC Bank Nicolina Iaşi a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a furat bani dintr-un bancomat aflat în incinta instituţiei, folosind cheile de acces şi codurile de dezarmare pe care le avea în virtutea funcţiei. 

autor
Vlad Dobrea

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a sustras în total, în două rânduri, aproape 70.000 de lei şi 10.000 de euro, distrugând sigiliile aplicate pe casetele de valori.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi a informat, luni, că Judecătoria Iaşi a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile, în cazul unui ofiţer de securitate angajat al CEC Bank Nicolina Iaşi, acuzat de furt calificat, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, angajatul unităţii bancare a folosit, în două rânduri, în zilele de 16 şi 23 octombrie 2025, cheile de acces în clădire şi codurile de dezarmare deţinute în virtutea funcţiei sale. Cunoscând că unitatea este închisă publicului pentru o perioadă nedeterminată, iar sistemul de supraveghere este oprit, angajatul a pătruns fără drept în interiorul Agenţiei CEC Bank, închisă publicului pentru o perioadă nedeterminată.

Folosind fără drept chei, cartele şi coduri de acces, angajatul a deschis un bancomat de tip M.F.M. (Multi Function Machine), iar din interiorul acestuia, după ce a distrus sigiliile aplicate pe casetele de valori, a sustras suma aproximativă de 48.000 lei şi 9.750 euro în 16 octombrie şi aproximativ 20.000 lei o săptămână mai târziu, afirmă anchetatorii. Aceştia precizează că suma totală sustrasă în cele două rânduri este de 68.650 lei şi 9.750 euro.

Citește și
Diana Buzoianu
Diana Buzoianu: În cazul a circa 80 % dintre contractele pentru închirierea plajelor din Năvodari existau construcţii ilegale

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în baza unei hotărâri a judecătorului de drepturi şi libertăţi de şa Judecătoria Iaşi, sub acuzaţia de furt calificat.

Sursa: News.ro

Etichete: bani, furt, cec bank,

Dată publicare: 10-11-2025 14:36

Articol recomandat de sport.ro
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Citește și...
Diana Buzoianu: În cazul a circa 80 % dintre contractele pentru închirierea plajelor din Năvodari existau construcţii ilegale
Stiri actuale
Diana Buzoianu: În cazul a circa 80 % dintre contractele pentru închirierea plajelor din Năvodari existau construcţii ilegale

Apele Române au decis să nu prelungească contractele de închiriere a plajei din Năvodari, după un control care a relevat că 80% din cele 75 de contracte aveau construcţii ilegale. Anunțul a fost făcut de ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Tânăr reținut după ce ar fi agresat sexual o copilă în fața unei biserici din București. A mușcat polițistul care l-a prins
Stiri actuale
Tânăr reținut după ce ar fi agresat sexual o copilă în fața unei biserici din București. A mușcat polițistul care l-a prins

Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce ar fi agresat o minoră de 14 ani, în apropierea unui lăcaş de cult din Bucureşti. Bărbatul a devenit recalcitrant când a fost prins și l-a mușcat pe unul dintre polițiștii care îl imobilizau.

Proiect: Prime lunare între 1.000–2.500 de lei de la stat pentru tinerii care se angajează pentru prima dată
Stiri actuale
Proiect: Prime lunare între 1.000–2.500 de lei de la stat pentru tinerii care se angajează pentru prima dată

Ministerul Muncii propune modificarea Legii şomajului, cu prime pentru tinerii la primul loc de muncă şi subvenţii pentru mame cu cel puţin trei copii şi persoane vulnerabile.

Recomandări
Reacția lui Trump după ce directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat, fiind acuzați de „fake news”
Stiri externe
Reacția lui Trump după ce directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat, fiind acuzați de „fake news”

Președintele american Donald Trump a criticat „jurnaliști corupți” după scandalul din Marea Britanie, în care directorul BBC și directoarea știrilor urmează să demisioneze, ca urmare a unui montaj contestat într-un documentar cu declarații ale lui Trump.

Românii strâng cureaua. Al doilea cel mai mare declin din UE la vânzări de alimente, băuturi și tutun
Stiri Sociale
Românii strâng cureaua. Al doilea cel mai mare declin din UE la vânzări de alimente, băuturi și tutun

Indicele volumului comerţului cu amănuntul pentru alimente, băuturi şi tutun a crescut cu 0,5% în Uniunea Europeană şi cu 1% în zona euro în septembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, cel mai sever declin fiind în Estonia, România şi Belgia.

Orban anunţă o înţelegere directă cu Trump: Ungaria, exceptată pe termen nedefinit de la sancţiunile asupra petrolului rusesc
Stiri externe
Orban anunţă o înţelegere directă cu Trump: Ungaria, exceptată pe termen nedefinit de la sancţiunile asupra petrolului rusesc

Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni că "a bătut palma" cu preşedintele american Donald Trump "cu privire la scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată", relatează agenţia de presă MTI.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Noiembrie 2025

48:34

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Noiembrie 2025

01:44:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28