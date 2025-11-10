Ofițer de securitate de la CEC Bank Iași, arestat după ce a furat bani dintr-un bancomat folosind codurile interne băncii

Un ofiţer de securitate de la CEC Bank Nicolina Iaşi a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a furat bani dintr-un bancomat aflat în incinta instituţiei, folosind cheile de acces şi codurile de dezarmare pe care le avea în virtutea funcţiei.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a sustras în total, în două rânduri, aproape 70.000 de lei şi 10.000 de euro, distrugând sigiliile aplicate pe casetele de valori.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi a informat, luni, că Judecătoria Iaşi a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile, în cazul unui ofiţer de securitate angajat al CEC Bank Nicolina Iaşi, acuzat de furt calificat, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, angajatul unităţii bancare a folosit, în două rânduri, în zilele de 16 şi 23 octombrie 2025, cheile de acces în clădire şi codurile de dezarmare deţinute în virtutea funcţiei sale. Cunoscând că unitatea este închisă publicului pentru o perioadă nedeterminată, iar sistemul de supraveghere este oprit, angajatul a pătruns fără drept în interiorul Agenţiei CEC Bank, închisă publicului pentru o perioadă nedeterminată.

Folosind fără drept chei, cartele şi coduri de acces, angajatul a deschis un bancomat de tip M.F.M. (Multi Function Machine), iar din interiorul acestuia, după ce a distrus sigiliile aplicate pe casetele de valori, a sustras suma aproximativă de 48.000 lei şi 9.750 euro în 16 octombrie şi aproximativ 20.000 lei o săptămână mai târziu, afirmă anchetatorii. Aceştia precizează că suma totală sustrasă în cele două rânduri este de 68.650 lei şi 9.750 euro.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în baza unei hotărâri a judecătorului de drepturi şi libertăţi de şa Judecătoria Iaşi, sub acuzaţia de furt calificat.

