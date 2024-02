Oficial din Departamentul de Stat al SUA, despre o posibilă invazie rusă în Republica Moldova: „Ne pregătim în consecinţă”

„Cred că am văzut cu toţii sau am auzit de interviul recent al jurnalistului american (Tucker Carlson - n.r.) în care Putin a pretins cu mare uşurinţă că nu are nicio intenţie de a merge în Polonia şi Lituania. Cred că este foarte important să ne reamintim că la fel a fost şi asigura că nu are nicio intenţie de a merge în Ucraina şi iată unde am ajuns”, a declarat într-un briefing de presă Yuri Kim, adjunctul principal al asistentului secretarului de stat pentru afaceri europene şi eurasiatice, scrie News.ro.

„M-aţi întrebat dacă suntem îngrijoraţi. N-aş spune că îngrijoraţi este cuvântul potrivit, dar suntem precauţi şi se cuvine să fim atenţi, în propriul nostru interes. Încă o dată, se cuvine să privim foarte atent la acţiunile lui Putin, nu la cuvintele sale şi să ne pregătim şi să ne mişcăm în consecinţă”, a spus Yuri Kim, răspunzând la întrebarea News.ro dacă SUA sunt îngrijorate de o eventuală extindere a războiului în Republica Moldova sau de încercările de amestec al Moscovei în alegerile care vor avea loc în această ţară.

Trebuie privită „imaginea de ansamblu”

Ea spune că statele trebuie să țină cont că Vladimir Putin conduce un regim care a dus la o invazie nemiloasă și că vecinii țării „dorm acum cu un ochi deschis”.

„Din nou, vreau doar să subliniez că, mai degrabă decât să ne concentrăm asupra unor cazuri specifice, trebuie să privim imaginea de ansamblu şi să ţinem cont de faptul că Putin conduce un regim care a desfăşurat un atac nemilos şi nejustificat împotriva unui vecin, că toţi vecinii Rusiei, sincer, dorm acum cu un ochi deschis, aşa cum ar trebui”, a declarat Yuri Kim ca o concluzie a briefingului său pe care l-a susţinut marţi cu ocazia împlinirii, în curând, a doi ani de război în Ucraina.

„Vedeţi impactul acestui lucru de peste tot, din Armenia până în Kârgâzstan”, a adăugat ea. „Aşa că eu cred că ar trebui să ne concentrăm asupra acestui aspect”, a subliniat diplomatul american.

„Al doilea lucru pe care trebuie să-l reţinem este că trebuie să ne implicăm cu adevărat în apărarea libertăţii ţărilor individuale şi să luăm măsuri atunci când ţări precum Rusia şi tirani precum Putin se angajează într-un program de ucidere a taţilor, de violare a mamelor şi de furt de copii. Acest lucru este ceva ce nicio ţară nu ar trebui să accepte şi nu ar trebui să creadă că nu-i afectează propriile interese naţionale”, a punctat oficialul cu rang înalt din Departamentul de Stat.

Sursa: News.ro
Dată publicare: 20-02-2024 20:17