Trei state NATO au început pregătirile pentru o posibilă invazie din partea Rusiei. Ce se va construi de-a lungul frontierei

Din cauza lansării invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, cele trei țări baltice au decis, printr-un acord parafat, să întărească linia de apărare baltică, prin construirea a sute de buncăre și alte măsuri defensive.

La rândul său, Estonia plănuiește să construiască 600 de buncăre, la un cost de 65 de milioane de dolari, de-a lungul celor circa 300 de km de frontieră pe care le împarte cu Rusia, a raportat radiodifuzorul de stat al țării, ERR, notează Business Insider.

Așadar, apărarea va fi compusă din buncăre, puncte de sprijin și linii de distribuție pe timp de pace, a declarat Hanno Pevkur, ministrul Apărării din Estonia. Însă, în cazul unor confruntări directe, rezervele locale vor fi pregătite să desfășoare mine, șanțuri antitanc, sârmă ghimpată și dinți de dragon - piramide de beton concepute pentru a bloca tancurile - a relatat săptămâna aceasta Times of London.

"O linie defensivă baltică este un proiect uriaș", a scris recent Lukas Milevski, cercetător la Institutul de Cercetare pentru Politică Externă.

????️ The Baltic countries have agreed on the ???????????????????????? #BalticDefenceLine along their eastern border. It's crucial to use time wisely to increase #defence readiness. #NotAnInch pic.twitter.com/PDcSqxtAh7