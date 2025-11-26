Schimbare de comportament a românilor care au făcut cumpărături de Black Friday. „Am urmărit-o trei luni, m-am gândit bine”

Pentru prima dată după mulți ani, de Black Friday oamenii au fost mai atenți și mai chibzuiți la cumpărături. Dovadă că rata de returnare a produselor a scăzut cu până la 20% față de aceeași perioadă din 2024.

Specialiștii susțin, că aceste cifre arată un comportament mai prudent în fața valului de reduceri.

Reprezentanții uneia dintre cele mai mari platforme de articole vestimentare și accesorii spun că retururile au scăzut considerabil. Asta după ce anul trecut au fost clienți care au cumpărat - dar și returnat - mai mult.

Andrei Chirilă, directorul de marketing al unui magazin online: „A fost o schimbare în comportmentul retururilor. Lumea a returnat mai puțin după campania de Black Friday, am observat că rata de retur a fost de 29%. Printre retururi s-au regăsit mai mult produsele cu nivel fie mediu, fie branduri mai mari."

Cristian Movilă, Asociația Magazinelor Online: „Sunt mai atent din punct de vedere al produsului pe care îl cumpăr cât și al cash-ului ori banilor pe care îi țin blocați până în momentul în care returnez produsele."

Coșurile virtuale de cumpărături nu au rămas însă goale. Doar că produsele au fost mai atent selectate.

Cosmin Toma, client: „Plita am urmărit-o de trei luni de zile, avea un preț de 459 de lei, m-am gândit foarte bine când am luat-o ca să nu trebuiască să duc plita înapoi, să fac retur. Nu a fost un moft."

Fată: „Anii trecuți am comandat mai mult decât aveam nevoie și am returnat, anul asta am fost mai cumpătată."

Deși produsele electronice și electrocasnice s-au menținut în top, cu 49% în intenția de cumpărare, acestea au scăzut de la vârful de aproape 60 la sută atins anul trecut.

În schimb, potrivit unei platforme de cercetare a pieței, cifrele arătă o recuperare spectaculoasă a categoriilor de lifestyle: parfumuri și cosmetice. Toate produsele pot fi returnate în 14 zile.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













