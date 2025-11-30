O tânără din județul Argeș a fost găsită fără suflare în baie. Poliția a deschis un dosar penal

30-11-2025 | 14:10
O tânără în vârstă de 21 de ani, din localitatea Domnești din județul Argeș a murit, sâmbătă, în locuința în care stătea alături de prietenul său și familia acestuia, au transmis, duminică, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș.

Claudia Alionescu

Potrivit lor, fata a fost găsită în stare de inconștiență în baie, iar familia a sunat la 112, cerând intervenția unui echipaj de ambulanță.

Cadrele medicale ajunse la fața locului au efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat.

'La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Secției de Poliție Rurală Domnești, împreună cu un specialist criminalist, din primele verificări rezultând că tânăra a fost găsită în stare de inconștiență, în baia imobilului unde locuia împreună cu prietenul său și cu familia acestuia. La fața locului a intervenit și un echipaj medical, care a efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat, ulterior fiind constatat decesul', au precizat oficialii IPJ.

Polițiștii susțin că nu au rezultat suspiciuni sau urme de violență, cauza decesului urmând să fie stabilită prin efectuarea unei autopsii medico-legale.

sussana deforest
O tânără a murit subit în timpul unei excursii montane. Ce simptome a avut

'Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în care polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș', transmite IPJ.

Metropolele lumii au dat startul sărbătorilor de iarnă. Cum arată decorațiile din marile orașe europene

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 30-11-2025 14:10

