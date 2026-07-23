Potrivit acestuia, cetăţenii români pot călători spre 178 de destinaţii fără obţinerea prealabilă a unei vize, conform Henley Passport Index.

„Această evoluţie este rezultatul unui efort naţional, susţinut de integrarea europeană, dezvoltarea parteneriatelor internaţionale şi consolidarea instituţiilor statului. Ministerul Afacerilor Interne contribuie direct prin securitatea documentelor de călătorie, gestionarea frontierelor la standarde Schengen, combaterea migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere, precum şi prin cooperarea poliţienească permanentă cu partenerii europeni şi internaţionali", a scris Cătălin Predoiu pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că „fiecare document de călătorie sigur, fiecare frontieră mai bine protejată şi fiecare operaţiune internaţională încheiată cu succes consolidează încrederea în România şi libertatea de mişcare a cetăţenilor români".

Printre destinațiile fără viză se află: toate statele UE și Schengen (Austria, Franța, Germania, Italia, Spania, Grecia etc.), Marea Britanie (cu ETA din 2025), Albania, Serbia, Muntenegru, Moldova, Ucraina, Turcia, Japonia, China, Brazilia, Argentina, Chile, Mexic, Thailanda, Singapore, Emiratele Arabe Unite, Maroc, Tunisia și Hong Kong.

Lista completă poate fi consultată AICI.