Velierul Forțelor Navale Române a încheiat cu bine traversarea dintre Insulele Canare și Caraibe, una dintre cele mai importante etape ale marșului de instrucție din acest an.

Echipajul a învățat să lucreze împreună și să se adapteze la schimbările de vreme.

Nava școală Mircea a plecat din portul Las Palmas către continentul american pe 11 mai. Timp de trei săptămâni, echipajul a navigat, sub puterea vântului și cu ajutorul motoarelor, peste 3.300 de mile marine, până în San Juan, Puerto Rico.

Pentru cadeții aflați la bord, fiecare zi a reprezentat o lecție de marinărie.

Lidia Scolnicu, student caporal: „Am învățat foarte multe în această perioadă, am lucrat foarte mult în arboradă, e experiența mea preferată de aici de la bord și ne-am întărit conexiunile cu colegii mei, ne-am avut întotdeauna unii pe alții, nu a existat moment în care să ne lăsăm unul pe celălalt."

Sub arborada velierului au fost exersate manevre și au fost consolidate cunoștințele dobândite în academie.

Viața de zi cu zi pe mare a devenit o experiență reală pentru cei mai tineri membri ai echipajului. Marinarii au învățat să lucreze împreună și să se adapteze condițiilor din larg.

Căpitan-comandor Silviu Moraru, comandantul navei școală Mircea: „Au fost 19 zile în care am traversat Atlanticul, a fost o etapă plină de provocări, atât din punct de vedere fizic cât și psihic, mai ales pentru studenții Academiei Navale care astfel vor fi mai pregătiți pentru viitoarea carieră de ofițeri în Forțele Navale Române."

Următoarea destinație este Miami.