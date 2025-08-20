Fostele Sere Militari s-au transformat într-o pădure urbană. Statul ține terenul pentru retrocedări

Peste 70 de hectare de spațiu verde din vestul Capitalei, unde au fost Serele Militari, sunt cerute de cetățenii care vor să respire aer curat.

Statul le păstrează pentru retrocedări solicitate de cei care nu mai au acces la terenurile ce li se cuvin în oraș.

Asta înseamnă că acolo ar putea fi construite blocuri. Spațiul este părăsit de mai bine de 20 de ani, timp în care vulpi, fazani, iepuri și sute de specii de păsări și-au găsit adăpost.

ONG-urile și comunitățile din zonă propun ca locul să fie transformat într-un parc natural, după modelul Deltei Văcărești.

Pe cele 71 de hectare din sectorul 6, în apropiere de Prelungirea Ghencea, erau pe vremuri celebrele Sere Militari. În ultimii ani, zona abandonată s-a transformat natural într-o pădure urbană.

Zona este acoperită de copaci maturi crescuți în cei 20 de ani de când nu mai există aici activitate agricolă. Între timp, natura lăsată liberă a recucerit locul: pe lângă ulmi, frasini, salcâmi, nuci, meri, conifere cresc și tot felul de alte plante. Au apărut iepuri, vulpi, fazani, lilieci și multe alte specii de păsări și insecte.

Terenul se află în proprietatea Agenției Domeniilor Statului, care ține de Ministerul Agriculturii. Responsabilii susțin că îl păstrează ca rezervă pentru posibile retrocedări.

Însă cei care locuiesc în zonă cer ca pădurea urbană să fie declarată arie protejată, mai ales că în acel cartier este puțin spațiu verde.

Delia Mihalache, Asociația Inițiativa Prelungirea Ghencea: „Ne-am lovit de răspunsul ADS-ului care susține că îl păstrează pentru retrocedări în natură din tot Bucureștiul, deci cine nu și mai poate recupera terenul de unde l-a avut, îl poate primi aici. PUZ-ul zonei arată că se pot construi aici blocuri de până la 16 etaje. Există deja fostele alei ale serelor, cum e aceasta pe care suntem, pot fi făcute trasee naturale.”

Oamenii și-au făcut o asociație și propun varianta despăgubirii în bani a celor care revendică pământul, așa cum prevede legea în cazul în care nu mai există terenuri disponibile. Ministrului Mediului le-a transmis că încearcă să obțină o formă de protecție a acestui teren pentru ca să nu se construiască acolo.

Florin Stoican, Asociația Parcul Natural Delta Văcărești: „Era terenul Apelor Române, a fost înființat ca parc natural prin hotărâre de guvern, a rămas în administrația Primăriei Municipiului București. Proprietatea terenului a rămas la Apele Române.”

Deocamdată, Primăria Sectorului 6 a reușit să obțină doar trei hectare, unde ar urma să fie amenajat un parc.

Am solicitat un punct de vedere Ministerului Agriculturii, însă nu am primit deocamdată un răspuns pentru terenul fostelor Sere Militari.

