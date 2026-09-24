Siegfried Mureșan a mai afirmat că va fi înfiinţat un singur punct de lucru al statului cu cetăţeanul, iar înmatricularea unui autoturism, eliberarea unui paşaport precum şi alte lucruri vor fi realizate de la acelaşi ghişeu. De asemenea, el a precizat că obiectivul său îl reprezintă şi finalizarea reformei pensiilor speciale, notează News.ro.

„Vom înfiinţa o singură Poliţie Naţională, un singur tip de poliţist pe tot teritoriul României. Şi acum, când mergem, de exemplu, să ne reînnoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghişeu la altul. Vom înfiinţa un singur punct de lucru al statului cu cetăţeanul, indiferent ce nevoie ai, un buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui paşaport, pentru toate lucrurile să mergi la acelaşi ghişeu şi să ai o singură instituţie a statului care interacţionează cu oamenii”, a declarat Siegfried Mureşan, joi, la Radio România Actualităţi.

El a fost întrebat dacă acest lucru nu ar duce la o mărire a numărului celor care vor să iasă la pensie din Ministerul de Interne.

„Obiectivul nostru este de altfel să şi finalizăm reforma pensiilor speciale. Pensia plătită de la buget să nu depăşească ultimul venit net din activitate şi evident şi fără cumul între pensie şi salariu la stat. Mulţi oameni, poliţişti sau alte categorii, se pregătesc, acumulează experienţă şi când ajung în vârful carierei, la nici 50 de ani, se pensionează, ei sunt o pierdere pentru România, statul român investeşte în ei, ca atare e clar că vom crea cadrul pentru ca aceşti oameni să lucreze mai mult şi în condiţii care să fie avantajoase şi pentru ei, dar să poată servi cetăţeanul şi să fie la dispoziţia statului mai mult timp dacă au ales această carieră”, a mai declarat premierul desemnat.

Ce sunt și ce nu sunt pensiile speciale

Pensiile speciale, care se calculează diferit față de cele acordate celor 4,5 milioane de persoane, sunt acordate unor categorii precum magistrații, funcționarii parlamentari sau diplomații, printre alții.

Majoritatea sistemelor de pensii din lume includ și indemnizații ocupaționale. Sintagma „pensii speciale” face referire la faptul că ele sunt calculate și acordate după alte criterii decât cele din sistemul „clasic”. De altfel, sintagma „pensii speciale” este folosită inclusiv în documentele speciale ale guvernului cum ar fi PNRR și Strategia fiscal-bugetară.

Ele sunt „speciale” prin faptul că atât cuantumul, cât și vârsta de pensionare se stabilesc prin reguli diferite față de cele aplicate în sistemul public de pensii.