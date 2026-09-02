Permisul de conducere, buletinul, cardul de sănătate și diplomele vor avea aceeași valoare juridică precum cele originale, odată emise în format digital. Vor putea fi utilizate și în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Portofelul digital, numit RO Wallet, le va permite utilizatorilor să își adauge în aplicație actele personale de care au nevoie, la fel cum astăzi își țin cardurile bancare. Vorbim de cartea electronică de identitate, permisul de conducere, cardul de sănătate, diplome de absolvire, dar și alte documente, lista urmând să fie extinsă treptat.

Corespondent Știrile PRO TV: „Documente pe care astăzi le avem în sertarul de acasă sau le purtăm cu noi peste tot ar putea ajunge în telefon. Iar atunci când va trebui să demonstrăm cine suntem sau ce drepturi avem, la bancă, la spital sau la un control în trafic, vom putea deschide portofelul digital și vom prezenta documentul de care avem nevoie. Important este că acestea vor avea aceeași valoare juridică precum cele în format fizic.”

Un alt avantaj este că utilizatorul va avea control total asupra datelor personale. De exemplu, pentru verificarea vârstei, va arăta doar data nașterii, fără să fie nevoie să își dezvăluie și CNP-ul.

Șofer: „Foarte tare, cred că ar fi benefic. Păi, îți uiți permisul acasă, ți-ai schimbat hainele, poșetele la doamne și să nu îți iei amendă că nu îl ai la tine.”

Adrian Dragomir, director general al Direcției Generale Comunicații Electronice, Politici și Strategii în Digitalizare: „Pentru a putea verifica documentele din RO Wallet, instituțiile și furnizorii de servicii care aleg să se înroleze în ecosistem trebuie, în primul rând, să parcurgă etapele de certificare și să aibă infrastructura tehnică necesară. Iar cetățenii nu vor mai fi nevoiți să vină cu documente fizice sau cu alte echipamente proprii în afară de telefon.”

Aplicația va fi disponibilă atât pentru telefoanele cu Android, cât și pentru cele cu iOS. Acum, proiectul este în faza de implementare, iar autoritățile spun că RO Wallet ar urma să fie disponibil pentru toți cetățenii în aproximativ trei luni.