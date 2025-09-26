Două femei din Baia Mare au rămas fără bani după un sondaj online fals

Stiri actuale
26-09-2025 | 17:40
×
Codul embed a fost copiat

O nouă escrocherie face victime la noi. Două femei din Baia Mare au participat la un sondaj online pentru a câștiga bani printr-o promoție aniversară a unei așa-zise firme.

autor
Alexandra Clej

Abia după ce au rămas fără banii din conturi au realizat că era o schemă.

Prima victimă a fost o femeie de 52 de ani. Aceasta a primit, pe o rețea socială, un link prin care era încurajată să completeze un sondaj, cu posibilitatea de a câștiga premii sau bani. A fost direcționată pe o pagină online unde i s-au cerut mai multe informații personale, inclusiv datele bancare. Imediat, a observat cum din contul ei încep să fie făcute tranzacții, rând pe rând, în valoare totală de 3.500 de lei.

La câteva ore distanță, o altă femeie a fost păcălită prin aceeași schemă, au transmis polițiștii. În acest caz, păgubita a pierdut peste 2.000 de lei. Cele două au depus plângere, iar în aceste cazuri se fac cercetări pentru înșelăciune în mediul online.

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția să verificăm întotdeauna autenticitatea informațiilor primite și să evităm accesarea link-urilor care promit câștiguri rapide ori care solicită prea multe informații personale.

Citește și
alex dima
Numele și imaginea jurnalistului Alex Dima, folosite pentru o escrocherie online: ”Totul e un fals”
Ce se știe despre focarul de infecţie de la Spitalul "Sf. Maria" Iaşi, unde șase copii au murit. IPJ Iaşi s-a autosesizat

Sursa: Pro TV

Etichete: baia mare, online, sondaj, escrocherie, femei,

Dată publicare: 26-09-2025 17:40

Articol recomandat de sport.ro
David Popovici, categoric: ”Încerc să înlocuiesc nervii din trafic cu mersul pe bicicletă”
David Popovici, categoric: ”Încerc să înlocuiesc nervii din trafic cu mersul pe bicicletă”
Citește și...
Un om de afaceri și-a pus angajații să se dea drept clienți și a comis cea mai mare escrocherie cu diamante din istoria UK
Stiri externe
Un om de afaceri și-a pus angajații să se dea drept clienți și a comis cea mai mare escrocherie cu diamante din istoria UK

Angajații unui lanț britanic de bijuterii de lux au fost instruiți să se dea drept clienți în magazine, într-o tentativă deliberată de a induce în eroare potențialii investitori.

Numele și imaginea jurnalistului Alex Dima, folosite pentru o escrocherie online: ”Totul e un fals”
Stiri actuale
Numele și imaginea jurnalistului Alex Dima, folosite pentru o escrocherie online: ”Totul e un fals”

Corespondentul ProTV Alex Dima trage un semnal de alarmă privind apariția unui fals grosolan care îi folosește numele și imaginea pentru a răspândi informații neadevărate.

Cum a creat un tânăr din Botoșani, care nu a terminat nici liceul, o escrocherie națională cu burse școlare inventate
Stiri Diverse
Cum a creat un tânăr din Botoșani, care nu a terminat nici liceul, o escrocherie națională cu burse școlare inventate

Un tânăr din Botoșani a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru înșelăciune, fiind acuzat că a dezvoltat o escrocherie digitală la nivel național, bazată pe un program fictiv de burse școlare.  

Recomandări
Ce se știe despre focarul de infecţie de la Spitalul
Stiri actuale
Ce se știe despre focarul de infecţie de la Spitalul "Sf. Maria" Iaşi, unde șase copii au murit. IPJ Iaşi s-a autosesizat

Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii "Sf. Maria" Iaşi, dr Cătălina Ionescu, a declarat, vineri, presei, că până acum nu a fost identificată sursa focarului de infecţie cu bacteria Serratia Marcescens.

Jean Reno, interviu pentru PRO TV: “Lumea nu este într-o formă prea bună”. Care este visul neîmplinit al legendarului actor
Interviurile Stirileprotv.ro
Jean Reno, interviu pentru PRO TV: “Lumea nu este într-o formă prea bună”. Care este visul neîmplinit al legendarului actor

Jean Reno, legendarul actor din Léon, Ronin și Codul lui da Vinci, a acordat un interviu corespondentului PRO TV Diana Enache, în care vorbește deschis despre vremurile tulburi pe care le trăim, dar și despre marele său vis artistic, încă neîmplinit.

Acuzații foarte grave: Volodimir Zelenski susține că Ungaria, membru NATO, a survolat Ucraina cu drone de spionaj
Stiri externe
Acuzații foarte grave: Volodimir Zelenski susține că Ungaria, membru NATO, a survolat Ucraina cu drone de spionaj

Ucraina suspectează Ungaria că ar fi efectuat zboruri cu drone de recunoaştere în spaţiul său aerian, a afirmat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmit agenţiile AFP şi EFE.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 Septembrie 2025

46:02

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 26 Septembrie 2025

01:44:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28