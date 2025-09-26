Două femei din Baia Mare au rămas fără bani după un sondaj online fals

O nouă escrocherie face victime la noi. Două femei din Baia Mare au participat la un sondaj online pentru a câștiga bani printr-o promoție aniversară a unei așa-zise firme.

Abia după ce au rămas fără banii din conturi au realizat că era o schemă.

Prima victimă a fost o femeie de 52 de ani. Aceasta a primit, pe o rețea socială, un link prin care era încurajată să completeze un sondaj, cu posibilitatea de a câștiga premii sau bani. A fost direcționată pe o pagină online unde i s-au cerut mai multe informații personale, inclusiv datele bancare. Imediat, a observat cum din contul ei încep să fie făcute tranzacții, rând pe rând, în valoare totală de 3.500 de lei.

La câteva ore distanță, o altă femeie a fost păcălită prin aceeași schemă, au transmis polițiștii. În acest caz, păgubita a pierdut peste 2.000 de lei. Cele două au depus plângere, iar în aceste cazuri se fac cercetări pentru înșelăciune în mediul online.

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția să verificăm întotdeauna autenticitatea informațiilor primite și să evităm accesarea link-urilor care promit câștiguri rapide ori care solicită prea multe informații personale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













