Creşterea a fost de 0,8% ca serie brută şi de 0,6% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025. Datele au fost publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS), relatează Agerpres.

Potrivit statisticii oficiale, în 2026, până la finele lunii iunie, majorarea afacerilor, ca serie brută, s-a datorat rezultatelor din comerţul cu ridicata specializat al altor produse (+11,6%), comerţul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+6,8%) şi comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (+6,5%).

Pe de altă parte, scăderi au raportat: comerţul cu ridicata nespecializat (-13,4%), comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (-6,5%), comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (-4,5%), activităţile de intermediere în comerţul cu ridicata (-4,3%) şi comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (-4,2%).

Ca serie ajustată, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut, pe ansamblu, cu 0,6%, în primele şase luni ale anului curent faţă de intervalul similar din 2025.

Datele INS relevă faptul că, în iunie 2026 vs iunie 2025, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata, ca serie brută, a scăzut cu 0,3%, ca urmare a activităţilor înregistrate în comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (-20,3%), comerţul cu ridicata nespecializat (-15,6%), activităţile de intermediere în comerţul cu ridicata (-14,0%), comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (-4,1%) şi comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (-2,2%).

În schimb, creşteri au fost consemnate în comerţul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare şi comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (+11,4%, fiecare) şi în comerţul cu ridicata specializat al altor produse (+9,6%).

Conform INS, cifra de afaceri din acelaşi domeniu de activitate, dar ca serie ajustată, a scăzut cu 2,2%,de la un an la altul.

Raportat la luna mai 2026, în iunie anul curent, afacerile rezultate din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) au crescut cu 4,1%, serie brută, pe fondul rezultatelor pozitive din comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (+13%), comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (+11,8%), comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (+10,3%), comerţul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+7,7%), comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (+4,1%), activităţile de intermediere în comerţul cu ridicata (+2,4%) şi comerţul cu ridicata nespecializat (+0,5%).

La polul opus s-a situat comerţul cu ridicata specializat al altor produse,cu o scădere de 4,8% a cifrei de afaceri, în perioada de referinţă.

Totodată, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata, ca serie ajustată, s-a diminuat cu 0,8%, în iunie 2026, comparativ cu datele din mai, acelaşi an.