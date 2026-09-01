Medicii au reușit să o resusciteze, dar victima și-a dat ultima suflare la scurt timp după ce a ajuns la spital.

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Teribilul accident s-a petrecut în comuna Sânpaul, județul Cluj, în timp ce motociclista se deplasa pe o șosea intens circulată, alături de câțiva prieteni. În timpul unei depășiri, femeia ar fi pierdut controlul vehiculului într-o curbă și a intrat pe sensul opus de mers, unde s-a izbit frontal de o dubă. Impactul violent a aruncat-o câțiva metri, pe asfalt.

Paul Olar, ISU Cluj: La fața locului au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare, motociclistul SMURD, dar și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă. Echipajele noastre au găsit o victimă în stare gravă, aceasta se afla în stop cardio-respirator, astfel că au fost întreprinse imediat manevre de resuscitare.

Femeia a fost transportată în stare critică la spital, unde la scurt timp a murit. La volanul dubei era un tânăr de 28 de ani, din județul Satu Mare, care a scăpat nevătămat.

Andreea Răchită, purtător de cuvânt IPJ Cluj: Conducătorul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările continuă într-un dosar penal pentru ucidere din culpă.