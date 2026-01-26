Un accident rutier s-a produs, luni, în localitatea Poiana Mărului, judeţul Braşov. Un autoturism s-a răsturnat.

„În urma evenimentului au rezultat şapte victime: un adult şi şase copii. La faţa locului au fost mobilizate de urgenţă un elicopter SMURD, două echipaje SMURD, două ambulanţe SAJ şi o autospecială cu apă şi spumă, dotată cu modul de descarcerare. Echipajele de intervenţie au acţionat pentru acordarea asistenţei medicale victimelor şi pentru asigurarea măsurilor specifice la locul accidentului”, a transmis ISU Braşov.

Sursa citată a precizat că, în urma accidentului, o fată în vârstă de 14 ani a decedat.

Pompierii au precizat că ceilalţi copii sunt conştienţi, prezintă răni minore şi urmează să fie transportaţi la spital pentru investigaţii medicale suplimentare şi îngrijiri de specialitate.

Adultul implicat, un bărbat în vârstă de 37 de ani, este conştient şi a suferit un traumatism la nivelul coloanei vertebrale.

