Atenție, urmează imagini și informați care vă pot afecta emoțional!

La un moment dat, bărbatul ar fi ațipit, a pierdut controlul mașinii, care s-a rostogolit și s-a oprit într-un podeț din beton.

În urma impactului puternic, omul s-a lovit cu capul de parbriz. Autoturismul era plin cu materiale de construcție, care au zburat în interior și l-au strivit pe șofer.

Când au ajuns salvatorii, pentru bărbatul rămas încarcerat nu s-a mai putut face nimic. Soția sa este în afara oricărui pericol. Polițiștii au deschis acum un dosar penal.