Astfel, întreruperea planificată a serviciilor va avea loc în intervalul 25 februarie, ora 23:00 CET (22:00, ora României) - 26 februarie, 8:00 CET (7:00, ora României), timp în care clienţii nu vor putea accesa mai multe servicii digitale, inclusiv: rezervarea de zboruri noi, modificarea rezervărilor existente, check-in-ul online, funcţiile de rezervare din aplicaţia mobilă, utilizarea voucherelor şi a serviciilor disponibile în contul de client.

"Toate zborurile vor opera conform programului, iar pasagerii care au efectuat deja check-in-ul sau au descărcat permisele de îmbarcare nu vor fi afectaţi. Wizz Air recomandă pasagerilor care călătoresc în intervalul menţionat să finalizeze check-in-ul online şi să descarce permisele de îmbarcare înainte de începerea întreruperii planificate a sistemelor. Însă, dacă este necesar, check-in-ul la aeroport va fi disponibil în mod gratuit în acest interval. Compania aeriană se aşteaptă ca toate serviciile să fie complet restabilite imediat după încheierea perioadei de mentenanţă", se precizează în comunicat.

Wizz Air operează o flotă de 262 de aeronave Airbus A320 şi A321.