Omul a primit indicații la telefon și apoi, ajutat de vecini, a coborât-o până la un drum accesibil, de unde a fost preluată de ambulanță. Victima este internată acum în stare stabilă.

Incidentul dramatic s-a petrecut în comuna Moldova-Sulița din județul Suceava. Femeia în vârstă de 34 de ani era cu soțul la pășune.

Când a început furtuna, s-au adăpostit într-o căsuță din lemn, dar trăsnetul a lovit chiar acolo și a rănit-o grav pe femeie. Victima a căzut inconștientă la pământ. Soțul ei a sunat la 112 și apoi în sat, după ajutoare.

Marian Hutopilă, soțul femeii: „Mi s-a spus să sap o groapă în pământ și am luat-o și am pus-o cu picioarele în groapă să plece curentul. Am acoperit picioarele până sub genunchi. Și apoi au venit vecinii și am luat-o pe pătură și am dus-o la ambulanță. Și-a revenit, că nu vorbea nimic, nu mișca. Toate s-au întâmplat în 40 min”.

Specialiștiii în fizica pământului spun că ce a făcut bărbatul poate să ajute cel mult la normalizarea temperaturii corpului în astfel de situații. Victima a fost lovită de fulger pe partea stângă și a rămas cu arsuri la mână și picior. După ce a fost preluată de ambulanță, a fost transportată inițial la Spitalul Județean din Suceava, apoi a fost transferată în Iași.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași: „A fost internată la Chirurgie Plastică și Arsuri, este stabilă hemodinamic, fără leziuni care să necesite terapie intensivă și a început tratamentul de specialitate. În următoarele zile se va evalua și necesitatea unei intervenții chirurgicale”.

În cazul în care ne aflăm lângă o persoană care a fost lovită de fulger, trebuie să sunăm cât mai repede la 112. Salvatorii spun că întâi trebuie să ne asigurăm că nu suntem în pericol și abia apoi să încercăm să acordăm primul ajutor.