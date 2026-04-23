O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

În acest fel, spune inițiatoarea, mariajele nefericite s-ar încheia automat, fără chinul unui divorț, iar cele armonioase ar putea fi prelungite cu acordul soților.

Cu o experiență de 16 ani în magistratură, cea care vine cu această propunere inedită a scris, pe o rețea de socializare, că modelul tradițional al căsătoriei nu mai corespunde, în totalitate, realității sociale.

Așa că susține reglementarea prin lege a căsătoriei pe o durată de 5 sau 10 ani, ca formă alternativă de organizare a relațiilor de familie. La finalul perioadei, partenerii ar avea de ales între a continua cu un nou mariaj pe termen limitat sau își vor asuma fiecare un alt drum.

Astfel, spune autoarea demersului, soții „nu ar mai menține în mod artificial o relație conflictuală, tensionată și nesănătoasă", mai ales dacă au copii. Ideea a născut imediat discuții.