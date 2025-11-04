O infirmieră din Bihor a fost reținută după ce a bătut cu nuiaua o pacientă cu dezabilități. Autoritățile fac controale

Stiri actuale
04-11-2025 | 13:30
×
Codul embed a fost copiat

Infirmiera filmată în timp ce lovea cu nuiaua o pacientă de la un centru pentru adulți cu dizabilități din Bihor a fost reținută.

autor
Călin Ardelean ,  Roxana Tivadar

În paralel, Consiliul de Monitorizare a Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a trimis o echipă de control la fața locului.

Angajata centrului care apare în filmare, în vârstă de 45 de ani, a fost reținută aseară pentru purtare abuzivă, iar astăzi se va cere arestarea ei preventivă.

Infirmiera a fost și suspendată din funcție, până se va finaliza ancheta începută de Direcția de Asistență Socială, de care aparține centrul.

Și pacientul violent, care a lovit-o și el cu piciorul pe femeie, va fi evaluat psihiatric. Victima are nevoie de 2-3 zile de îngrijiri medicale, dar va primi și ajutor psihologic, dacă va fi nevoie.

Citește și
Un centru pentru persoane cu dizabilități din Arad, focar de infecție cu Covid-19
Un centru pentru persoane cu dizabilități din Arad, focar de infecție cu Covid-19

Între timp, este verificată întreaga activitate a Centrului de la Bratca. În plus, vor fi reanalizate procedurile privind protecția celor internați acolo.

Autoritățile s-au autosesizat după ce luni au apărut în spațiul public imagini cu o pacientă care este lovită cu o nuia de o infirmieră, dar și de unul dintre pacienți.

Sursa: Pro TV

Etichete: bihor, abuz, infirmiere,

Dată publicare: 04-11-2025 13:30

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
Centrele din Mureș unde erau ținuți minori cu dezabilități au fost închise, iar copiii vor fi mutați în alte cămine
Stiri actuale
Centrele din Mureș unde erau ținuți minori cu dezabilități au fost închise, iar copiii vor fi mutați în alte cămine

Copiii din cele patru centre pentru minori cu dezabilități din Mureș unde au fost descoperite nereguli grave vor fi mutați.

Un centru pentru persoane cu dizabilități din Arad, focar de infecție cu Covid-19
Stiri Sanatate
Un centru pentru persoane cu dizabilități din Arad, focar de infecție cu Covid-19

Între timp, situația se agravează în căminele pentru bătrâni din toată țara.

Un pensionar și-a violat victima de peste 150 de ori. Planul său malefic
Stiri Socante
Un pensionar și-a violat victima de peste 150 de ori. Planul său malefic

Un pensionar din Marea Britanie de 71 de ani a fost găsit vinovat, după ce ar fi abuzat un bărbat cu dezabilități de peste 100 de ori.

Recomandări
Șeful NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Cotroceni. Despre ce amenințări va discuta cu președintele Nicușor Dan
Stiri Politice
Șeful NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Cotroceni. Despre ce amenințări va discuta cu președintele Nicușor Dan

Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei.

Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe
Stiri Justitie
Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

Parchetul General desfășoară marți acțiuni în cadrul operațiunii "Jupiter 4", aplicând 16 mandate de percheziție și 13 de aducere în Maramureș și Bistrița-Năsăud, în două dosare privind tăieri ilegale și furt de arbori.

De ce Catedrala Națională ar putea reprezenta o provocare pentru Moscova. Analist: „Este o competiție a puterii soft”
Stiri externe
De ce Catedrala Națională ar putea reprezenta o provocare pentru Moscova. Analist: „Este o competiție a puterii soft”

Inaugurată recent în București, Catedrala Națională a devenit, totodată, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, în timp ce Rusia încearcă să-și exercite influența spirituală în regiune.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Noiembrie 2025

03:11:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
La Măruță
3 Noiembrie 2025

01:30:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28