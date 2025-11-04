O infirmieră din Bihor a fost reținută după ce a bătut cu nuiaua o pacientă cu dezabilități. Autoritățile fac controale

Infirmiera filmată în timp ce lovea cu nuiaua o pacientă de la un centru pentru adulți cu dizabilități din Bihor a fost reținută.

În paralel, Consiliul de Monitorizare a Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a trimis o echipă de control la fața locului.

Angajata centrului care apare în filmare, în vârstă de 45 de ani, a fost reținută aseară pentru purtare abuzivă, iar astăzi se va cere arestarea ei preventivă.

Infirmiera a fost și suspendată din funcție, până se va finaliza ancheta începută de Direcția de Asistență Socială, de care aparține centrul.

Și pacientul violent, care a lovit-o și el cu piciorul pe femeie, va fi evaluat psihiatric. Victima are nevoie de 2-3 zile de îngrijiri medicale, dar va primi și ajutor psihologic, dacă va fi nevoie.

Între timp, este verificată întreaga activitate a Centrului de la Bratca. În plus, vor fi reanalizate procedurile privind protecția celor internați acolo.

Autoritățile s-au autosesizat după ce luni au apărut în spațiul public imagini cu o pacientă care este lovită cu o nuia de o infirmieră, dar și de unul dintre pacienți.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













