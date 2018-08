O gravidă a așteptat 2 ore într-o salvare care a făcut pană. Reacția șoferului ambulanței

E anchetă la Serviciul de Ambulanţă Dâmboviţa după ce o salvare care ducea o gravidă la un spital din Bucureşti a rămas în drum din cauza unei pene de cauciuc.

Pacienta spune că a aşteptat mai bine de două ore pe şosea până când şoferul a reuşit să rezolve problema şi să pornească mai departe. La început i s-a rupt cricul, aşa că a fost nevoit să aştepte un alt echipaj care să îi vină în ajutor. Cei acuzaţi dau vina pe maşinile învechite.

Femeia în vârstă de 22 de ani este însărcinată în luna a patra. Din cauza unei hemoragii, medicii de la Târgovişte au decis să o transfere la Spitalul Universitar din Capitală. Pe drum spre Bucureşti însă ambulan;a a făcut pană, iar șoferul o criză de nervi, povesteşte pacienta.

”Trebuia să ajung de urgenţă la Bucureşti şi când au chemat salvarea, dumnealui era deja revoltat că are seara stricată, adică are prea mulţi kilometri de parcurs. Mergând pe drum a aflat că are pană, a pus o frâna de era să ne arunce. Cricul nu era bun”, a povestit Mihaela Oana Dragne.

Gravida şi-a sunat rudele, iar acestea au venit acolo unde maşina de salvare rămăsese în pană.

Oamenii şi-au vărsat oful pe echipaj, iar ambulanțierul,în loc să calmeze spiritele a început să se certe cu ei.

Reporter: Cât a avut de aşteptat?

Mihail Gheorghe, managerul SAJ Dâmboviţa: 45 de minute în total.

Reporter: I s-a pus viaţa în primejdie?

Mihail Gheorghe, managerul SAJ Dâmboviţa: Nu, nu a fost un caz critic, nu a fost viaţa pusă în pericol. Dacă ambulanțierul a fost vinovat este modul neprofesionalist al dânsului cu aparţinătorii.

Scandalul scoate la iveală o altă mare problemă - Serviciul judeţean de ambulanţă are 55 de ambulanţe, însă mai toate au peste 10 ani vechime.

Reprezentanții Serviciului de Ambulanţă Dâmboviţa trag un semnal de alarmă şi spun că parcul auto s-a învechit şi crează din ce în ce mai multe probleme. Nu este de mirare având în vedere că în ultimii zece ani, în judeţul Dâmboviţa au fost aduse numai cinci autospeciale noi.

Anișor Ghiță, ambulanţier SAJ Dâmboviţa: ”Mașinile au peste 10 ani de zile, au aproape 700-800.000 de kilometri, e normal că aceste cricuri să cedeze. Posibilitate financiară nu am avut în unitate să cumpărăm altele, dotări nu avem, ambulanțele sunt foarte, foarte vechi.”

Gravida se simte bine acum, însă este decisă să depună o plângere scrisă către Ambulanța Dâmboviţa.

