Persoana dusă la spital ar fi eurodeputata iana Şoşoacă, pasager într-unul din autovehiculele implicate, potrivit unor surse judiciare pentru Agerpres.

Accidentul a avut loc la 14:35, când Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la evenimentul rutier.

"Din informaţiile preliminare, conducătorul unui autovehicul, în vârstă 49 de ani, care se deplasa pe bulevardul Iuliu Maniu, dinspre strada Lujerului către strada Apusului, a intrat în coliziune cu un autovehicul care circula înaintea sa, condus de un tânăr în vârstă 23 de ani. (...) În urma accidentului, un pasager în vârstă de 50 de ani a necesitat îngrijiri medicale şi a fost transportat la spital.", informează Brigada Rutieră.

Cei doi şoferi au fost testaţi cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind "zero". Poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.