Peste 100 de artiști urbani își vor prezenta creațiile în vechea uzină de utilaj chimic din oraș.

Artistele Misha Diaconu și Liliana Marin dau o nouă viață câtorva obiecte metalice găsite prin halele fostei uzine.

Liliana Marin, artist plastic: „La început nu aveam definit fizic un obiect pentru că nu știam ce găsim aici.”

100 de artiști din întreaga lume își găsesc inspirație în fabrica UZUC de la Ploiești, o fostă hală din vremea comunismului care producea utilaj pentru industria chimică.

Patru hectare transformate în atelier de artă contemporană

Patru din cele 11 hectare ale uzinei s-au transformat într-un atelier de artă contemporană. Publicul are ocazia să vadă în timp real cum se naște opera.

Femeie: „Extraordinar de interesant că din tot ce a rămas din resturi s-a făcut ceva creativ … precum pasărea Phoenix care a renăscut.”

Miss Dorys, artist plastic: „Avem un mural este dedicat lui Brâncuși și ne arată libertatea în artă.”

Totuși, într-o zonă limitată, uzina mai produce câteva componente pentru industria grea. Astfel că artiștii urbani și muncitorii din fabrică sunt, într-un fel, aceiași artizani ai metalului.

Denis Niculescu, muncitor în fabrică: „De când au venit ei fabrica parcă a mai prins culoare. Înainte eram vreo 5 mii aproape. Acum am mai rămas vreo 15, 20 în hale.”

Un nou studio pentru Dumitru Gorzo, la Ploiești

Dumitru Gorzo este unul dintre cei mai cunoscuți artiști vizuali români contemporani. Și-a mutat studioul în această vară la Ploiești, ca parte a unui proiect itinerant mai larg.

Dumitru Gorzo, artist plastic: „Locul mă inspiră, ăsta e motivul pentru care mă și mut.”

Livia Florea, fondator Festival Artown: „Pe de-o parte restaurăm această fabrică prin artă și pe de altă parte instaurăm aici un muzeu, Contemporary Museum îi spunem noi pentru că este un muzeu în același timp temporar, permanent și contemporan.”

Artiștii au avut la dispoziție o lună pentru a finaliza lucrările, iar festivalul de artă urbană Artown își va deschide porțile peste o săptămână.