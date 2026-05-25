Incidentul s-a petrecut duminică seară, într-un cartier de la periferia orașului Brăila. Fetița de 2 ani era în grija bunicilor, care deschiseseră ferestrele, să aerisească apartamentul. Atunci s-a întâmplat incidentul, fetița s-a cățărat pe pervaz și a căzut de la aproximativ 5 metri înălțime.

Potrivit martorilor, ar fi izbit în cădere o unitate exterioară de aer condiționat de la parterul blocului. O vecină, asistentă medicală, i-a oferit primul ajutor, până la sosirea medicilor.

Copila a fost transferată luni la Spitalul de Pediatrie din Galați, la Terapie Intensivă. Are un traumatism cranio-cerebral, dar medicii sunt încrezători și spun că este stabilă.

Ancheta referitoare la incident a fost preluată de Inspectoratul de Poliție al Județului Brăila.