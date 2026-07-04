Micuța a fost găsită conştientă de echipajul medical, având mai multe traumatisme. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat.

"În urma verificărilor, poliţiştii au stabilit că este vorba despre o minoră în vârstă de 2 ani şi 4 luni care ar fi căzut de la balconul situat la etajul I al unui imobil, de la o înălţime de aproximativ 4 metri. Minora a suferit vătămări corporale şi a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale", a transmis IPJ Sibiu.

La sosirea echipajului de la Ambulanţă, fetiţa era conştientă şi avea un traumatism toraco-abdominal stâng, precum şi un traumatism de bazin. După acordarea îngrijirilor medicale, ea a fost transportată la CPU Mediaş pentru investigaţii suplimentare şi tratament.

Poliţiştii fac verificări în acest caz, în cadrul unui dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă, urmând a fi stabilite cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs acest eveniment.