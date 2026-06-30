Conducerea spitalului a declanșat o anchetă internă pentru a stabili dacă gestul a fost un act intenționat sau un accident, iar autoritățile competente au fost sesizate.

Potrivit unui comunicat al unității medicale, bărbatul a suferit un traumatism cranio-facial și un traumatism abdominal în urma căderii de la înălțime. În acest moment, pacientul se află în UPU SMURD, intubat și ventilat mecanic. „Conducerea spitalului își exprimă regretul profund pentru acest eveniment”, a declarat purtătoarea de cuvânt a SCJU Târgu Mureș, Mariana Negoiță.

Ancheta internă va stabili circumstanțele exacte ale incidentului, iar autoritățile competente au început deja cercetările.