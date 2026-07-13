Localnicii spun că individul săpase în spatele locuinței și o groapă, probabil cu intenția de a ascunde trupul acolo. Polițiștii așteaptă rezultatul necropsiei pentru a stabili dacă este un caz de crimă.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Descoperirea macabră a fost făcută după ce sora femeii de 59 de ani, din comuna Barcea, i-a anunțat dispariția. Apoi a mers împreună cu agenții din localitate acasă la bărbatul suspectat acum în dosar.

Neculai Lazăr, cumnatul victimei: „A trăit și cu unul, și cu altul. Deci nu era primul și ultimul. A omorât-o, a lăsat-o în casă și acolo a găsit-o femeia mea.”

Bărbatul în casa căruia a fost găsit trupul în stare de descompunere avea o relație de iubire cu femeia. Este posibil ca în urmă cu două săptămâni, victima să fi ajuns la el acasă. De acolo, nu a mai plecat.

Vecinii au observat că ceva nu este în regulă

Vecină: „El a plecat de acasă, ca să zică că nu e el, că lucrează. Și a dat vina pe băiatul care e bolnav cu capul, pe frate-su.”

În următoarele zile, vecinii și-au dat seama că s-a întâmplat ceva.

Vecină: „Eu am văzut, când mă duceam la fântână, că vine un damf. Dar am zis că poate a murit un pui prin ogradă. Dar geamul de aici, de la față, era întotdeauna deschis.”

Constantina Rusu, rudă: „Ea e moartă de două săptămâni. Și ăla a omorât-o și, după aia, i-a făcut o groapă.”

Bărbat: „A săpat o groapă, dar numai până la un metru. Cred că n-a terminat s-o sape, că el avea de gând să o îngroape.”

Anchetatorii așteaptă rezultatul necropsiei

Când au ajuns polițiștii la casa individului în căutarea dispărutei, au fost alertați imediat de mirosul de cadavru. Trupul femeii a fost dus la Serviciul de Medicină Legală pentru autopsie.

Legiștii vor spune dacă a fost ucisă sau dacă a murit din cauze naturale. Procurorii însă suspectează o moarte violentă.

Cms. șef Felicia Tudoran, purtător de cuvânt al IPJ Galați: „A fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului de caz.”

Bărbatul este audiat de procurori.