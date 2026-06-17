Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Procurorii spun că în aprilie 2024, femeia în vârstă de 34 de ani din Vatra Dornei a născut acasă un băiețel sănătos. Imediat după naștere însă, l-a ucis. A doua zi, mama s-a simțit rău și a mers la camera de gardă a spitalului din localitate.

Când au tratat-o, medicii au observat că femeia tocmai născuse, dar se ferea să recunoască asta. Și-au dat seama că ceva este în neregulă și au anunțat poliția. La cercetările făcute în casa femeii, polițiștii au găsit trupul neînsuflețit al copilului, ascuns în mașina de spălat.

Necropsia a dezvăluit faptul că nou-născutul a avut parte de o moarte violentă. Expertiza psihiatrică a arătat că mama a avut discernământ atunci când și-a omorât bebelușul.

Ea a fost arestată preventiv încă de atunci.

Astăzi a aflat decizia definitivă de condamnare la 16 ani de închisoare pentru omor calificat. Femeia are un copil care a rămas în grija tatălui.