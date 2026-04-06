„La data de 05.04.2026, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei femei în vârstă de 39 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor, distrugere și furt calificat”, arată instituția.

După ce a ieșit la iveală crima, anchetatorii au studiat imaginile camerelor de supraveghere să vadă cine a intrat în blocul în care locuia, anestezistul sau cine a ieșit. Au audiat vecinii. I-au întrebat pe aceștia pe cine au văzut că intră în apartament. Totodată, au audiat și cercul de prieteni. Au studiat apoi mesajele, conversațiile pe care medicul le-a avut pe telefon, pe diferite rețele de socializare sau chiar pe anumite site-uri de matrimoniale.

„La data de 31.03.2026, în jurul orei 21.00, aflându-se în locuința victimei (un bărbat în vârstă de 72 de ani), situată în mun. București, Sector 3, inculpata a folosit un cuțit pentru a înjunghia victima în mai multe zone ale corpului, provocându-i astfel multiple plăgi, printre care și o plagă toracică anterioară, cu interesarea inimii. Ulterior, inculpata a sustras telefonul victimei și, prin folosirea unor substanțe și materiale inflamabile, a incendiat apartamentul, părăsind locul faptei”, mai transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Procurorii au decis să o rețină pe femeie 24 de ore pentru infracțiunea de omor calificat, urmând să o ducă în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

Doctorul Cristian Staicu își încheiase cariera medicală pe 28 martie ca anestezist la Institutul de Oftalmologie. Colegii lui l-au descris ca pe un om dedicat, care își dorea să se bucure de pensie. Trăia singur după ce în urmă cu mulți ani se desparțise de soția cu care avea o fiică.