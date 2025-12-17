O femeie din Alba s-a dat drept descendenta unei familii nobiliare maghiare și a înșelat un broker imobiliar cu 50.000 euro

17-12-2025 | 19:19
Broker

Procurorii din Alba au plasat sub control judiciar o femeie care, pretinzând că provine dintr-o familie nobiliară ungurească, a convins un broker să îi transfere peste 50.000 de euro și dreptul de proprietate asupra unei case.

Mihaela Ivăncică

În acelaşi dosar s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva bărbatului cu care femeia a acţionat, dar şi faţă de o societate comercială, pentru înşelăciune.

Potrivit comunicatului de presă transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, din actele de urmărire penală reiese că inculpaţii ar fi indus în eroare un broker imobiliar, susţinând că deţin o avere importantă, inclusiv cinci castele şi afaceri în domeniul petrolier şi comerţului cu cereale. Femeia ar fi pretins că este descendenta unei familii nobiliare din Ungaria şi că intenţionează să investească suma de 12,5 milioane de euro într-un ansamblu rezidenţial în municipiul Alba Iulia.

"În perioada 2023-2025, prin invocarea unor calităţi mincinoase de către inculpata de sex feminin (descendenta unei familii nobiliare din Ungaria, posesoare a unei averi impresionante, ce ar include 5 castele, afaceri în domeniul petrolier şi comerţ cu cereale), inculpaţii au indus în eroare şi au determinat persoana vătămată (broker imobiliar) să le achite suma de 51.000 euro şi să le transfere dreptul de proprietate asupra unul imobil tip casă de locuit cu titlul de comision de performanţă de 2% din valoarea finanţării de 12,5 milioane de euro promisă de inculpaţi că o vor investi pentru edificarea unui ansamblu rezidenţial în mun. Alba Iulia, urmând ca persoana vătămată să se ocupe de tranzacţionarea tuturor apartamentelor din acel complex imobiliar, iar la final comisionul de intermediere a vânzării viitoarelor proprietăţi să fie majorat", se precizează în comunicatul menţionat.

Măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului

Procurorul de caz a dispus şi instituirea unor măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 200.000 de euro, valoarea estimată a prejudiciului, asupra conturilor bancare ale celor doi, precum şi asupra unui imobil aflat în proprietatea unei societăţi comerciale implicate, care ar fi fost obţinut, potrivit anchetatorilor, prin inducerea în eroare a persoanei vătămate.

Femeia, aflată în stare de recidivă postexecutorie, a fost reţinută pentru 24 de ore şi ulterior fiind plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

"Inculpatei i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive", se mai arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 17-12-2025 19:19

