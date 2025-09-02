O femeie din Alba a furat economiile unei bătrâne pe care o ajuta la treburile casei. Ce sumă a sustras

O femeie de 38 de ani din Alba a furat economiile unei bătrâne, pe care o ajuta la treburile casei. Este vorba de nu mai puțin de 7.000 de lei.

Femeia în vârstă de 82 de ani locuia împreună cu suspecta în aceeași comună. Din cauza vârstei, bătrâna nu ar mai fi reușit să facă față treburilor casnice, așa că a decis să o angajeze pe femeia în vârstă de 38 de ani să o ajute la curățenie.

Economiile au disparut treptat

Profitând de unele momente de neatenție ale bătrânei și de încrederea pe care aceasta o avea, menajera ar fi urmărit-o prin casă în timp ce vârstnica umbla la banii puși deoparte.

Așa a descoperit locul unde aceasta își ținea economiile. La un moment dat, proprietara și-a dat seama că din suma de bani pe care o strânsese au început să dispară bani, așa că a anunțat de îndată poliția.

În urma cercetărilor, a ieșit la iveală că angajata ar fi sustras în repetate rânduri bani din casa femeii, iar suma totală ajunge la 7.000 de lei.

Bătrâna a reușit să își recupereze doar parte din bani, aproape 3.000 de lei. Acum, femeia de 38 de ani a fost reținută pentru 24 de ore pentru furt.

