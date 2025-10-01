O femeie de 82 de ani a fost prinsă când conducea prin Pitești sub influența alcoolului. Permisul, suspendat 90 de zile

Stiri actuale
01-10-2025 | 16:34
politie
Shutterstock

O femeie în vârstă de 82 de ani a fost prinsă conducând sub influenţa alcoolului, pe o stradă din municipiul Piteşti, a anunţat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

autor
Stirileprotv

"Poliţiştii Biroului Rutier Piteşti au depistat o conducătoare auto, de 82 de ani (...) care conducea un autoturism pe strada Depozitelor din Piteşti, iar în urma interacţiunii cu poliţiştii au rezultat indicii cu privire la posibilul consum de alcool. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare sub limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, respectiv valoarea de 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat, ce implică răspunderea de natură contravenţională", se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş.

Şoferiţa a fost amendată cu 1.800 de lei, iar permisul i-a fost reţinut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 90 de zile, fiind eliberată dovadă înlocuitoare, fără drept de circulaţie.

Poliţiştii subliniază că, pentru acest tip de contravenţie, titularul permisului de conducere are obligaţia de a susţine un test de verificare a cunoaşterii legislaţiei rutiere fără a avea posibilitatea reducerii perioadei de suspendare, iar în cazul în care testul nu este promovat sau nu este susţinut, se va aplica o majorare a suspendării de încă 30 de zile.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: pitesti,

Dată publicare: 01-10-2025 16:34

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Revenire de senzație în fotbalul românesc!
NEWS ALERT Revenire de senzație în fotbalul românesc!
Citește și...
Percheziții la un dealer de mașini din Argeș. Metoda prin care directorul de vânzări era să rămână cu 130.000 de euro furați
Stiri actuale
Percheziții la un dealer de mașini din Argeș. Metoda prin care directorul de vânzări era să rămână cu 130.000 de euro furați

Un bărbat de 45 de ani din Argeș, director de vânzări la o companie specializată în comerțul cu maşini, este suspectat de fals, gestiune frauduloasă și delapidare.

Prima ședință pe tema SAFE. Guvernul analizează proiectele în care România poate investi banii de la UE
Stiri actuale
Prima ședință pe tema SAFE. Guvernul analizează proiectele în care România poate investi banii de la UE

Premierul Ilie Bolojan a coordonat, miercuri, la Palatul Victoria, o nouă întâlnire de lucru pe tema proiectelor pe care România le va susţine pentru a fi incluse la finanţare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe).

Nicușor Dan cere reexaminarea legii care scutește câștigurile din criptomonede de impozit: Contravine angajamentelor din PNRR
Stiri actuale
Nicușor Dan cere reexaminarea legii care scutește câștigurile din criptomonede de impozit: Contravine angajamentelor din PNRR

Preşedintele Nicuşor Dan a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea legii care acordă o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câştigurile din tranzacţiile cu monede virtuale.

Recomandări
Ședință de Guvern pe tema rectificării bugetare. Reforma administrației, blocată de opiniile contradictorii
Stiri Politice
Ședință de Guvern pe tema rectificării bugetare. Reforma administrației, blocată de opiniile contradictorii

Coaliția s-a reunit într-o ședință de la ora 14:00 pentru a decide ultima varianta a rectificării de bugetare. De la ora 16:00, este programată și o ședința extraordinară de Guvern la Palatul Victoria.

„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă
Stiri externe
„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă

Guvernul Statelor Unite a intrat miercuri dimineață într-un blocaj bugetar și a suspendat o mare parte din activitățile sale, iar situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă la nivel federal.

ISW avertizează: Rusia și Belarus pregătesc sabotaje în România și Polonia, pentru a da vina pe Ucraina
Stiri externe
ISW avertizează: Rusia și Belarus pregătesc sabotaje în România și Polonia, pentru a da vina pe Ucraina

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj împotriva infrastructurii critice din state membre NATO, inclusiv în Polonia și România, folosind forțe speciale și drone.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 01 Octombrie 2025

48:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28