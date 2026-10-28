„Trebuie să vedem detaliile, pe de-o parte. Pe de altă parte, nu poţi să sari peste comunităţi, trebuie referendum, şi până când nu vedem o analiză detaliată, eu nu pot să spun mai mult”, a spus liderul UDMR Kelemen Hunor, la Parlament, despre reforma administraţiei locale prin comasarea localităţilor mici, potrivit News.ro.

Preşedintele UDMR a arătat că „se poate aproape orice, dacă e făcut cu capul”.

„În Danemarca, s-a făcut comasarea localităţilor voluntar şi e o ţară unde lucrurile se fac bine gândite şi bine proiectate. A durat 30 de ani ca să iasă aşa, cum trebuie, fiindcă nu faci nici pentru PSD, nici pentru UDMR, nici pentru alte partide, faci pentru oameni”, a arătat el.

Întrebat dacă o astfel de asumare a răspunderii pe reforma administraţiei ar încălca pactul semnat cu UDMR privind protecţia drepturilor minorităţilor, Kelemen Hunor a subliniat că ”România face parte din cel puţin acorduri internaţionale, carta autonomiei locale şi carta drepturilor minorităţilor internaţionale.

„Ambele prevăd câteva prevederi legate de astfel de modificări şi spun că prin referendum trebuie făcut, pe de altă parte nu poate fi schimbat procentul etnic în urma reformei administrative. Deci sunt două chestii principiale”, a menţionat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a ţinut să precizeze că nu a discutat nici cu premierul Luca Niculescu şi nici cu PSD despre această reformă.

„Noi nu am discutat nici cu PSD-ul, nici cu Luca Niculescu despre această reformă (..) România are nevoie de o reformă administrativă, dar acea reformă trebuie făcută extrem de bine gândită”, a mai spus Kelemen Hunor.