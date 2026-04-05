Corespondent PRO TV: „Femeia a fost adusă în jurul orei 10:30, încătușată, semn că nu vorbim de un martor în dosar, ci posibil chiar de suspectul principal. Ea este audiată de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Are în jur de 39 de ani această femeie, spun anchetatorii. Ea trebuie să spună tot ce știe despre ceea ce s-a întâmplat în apartamentul din cartierul Vitan, acolo unde a fost găsită trupul medicului anestezist.

Asta înseamnă că procurorii care au percheziționat și locuința ei au obținut un mandat de percheziție de la un judecător. Acest mandat se obține, de regulă, atunci când sunt probe destul de consistente în dosar. E posibil să fi găsit și ceva probe în apartamentul ei. Ce știm sigur este că, după ce a ieșit la iveală crima, anchetatorii au studiat imaginile camerelor de supraveghere să vadă cine a intrat în blocul în care locuia, anestezistul sau cine a ieșit. Au audiat vecinii. I-au întrebat pe aceștia pe cine au văzut că intră în apartament. Totodată, au audiat și cercul de prieteni. Au studiat apoi mesajele, conversațiile pe care medicul le-a avut pe telefon, pe diferite rețele de socializare sau chiar pe anumite site-uri de matrimoniale, se pare. Așadar, această femeie făcea parte din cercul de cunoscuți.

Ceea ce știau de la bun început anchetatorii este că cel care i-a luat viața medicului a intrat în locuință cu permisiune a acestuia, întrucât ușa nu era forțată. Iar această informație a fost confirmată și de pompierii care au fost chemați pe 31 martie să stingă incendiul, iar medicii legiști au confirmat mai apoi că medicul anestezist nu a murit din cauza incendiului și din cauza unor multiple lovituri de cuțit”.

Procurorii au decis să o rețină pe femeie 24 de ore pentru infracțiunea de omor calificat, urmând să o ducă în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

Doctorul Cristian Staicu își încheiase cariera medicală pe 28 martie ca anestezist la Institutul de Oftalmologie. Colegii lui l-au descris ca pe un om dedicat, care își dorea să se bucure de pensie. Trăia singur după ce în urmă cu mulți ani se desparțise de soția cu care avea o fiică.