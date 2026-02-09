Femeia a cerut daune de 4,5 milioane de euro.

Cercetările în acest caz au durat aproape patru ani, iar victima a cerut de mai multe ori finalizarea dosarului, pentru că exista riscul prescrierii răspunderii penale.

Tânăra a povestit că, în martie 2022, a mers la saună în hotelul respectiv. A primit de la recepție un recipient cu substanțele aromatice pe care să le toarne peste pietrele încinse. Soluția nu era însă diluată și a luat foc. Clienta a suferit arsuri grave pe 40% din suprafața corpului și a fost desfigurată.

Acum, procurorii spun că directorul hotelului, managerul centrului SPA și alți doi angajați se fac vinovați de rănirea femeii – i-ar fi dat substanțe puternic inflamabile fără să o prevină și să o instruiască, iar personalul nu a fost pregătit să intervină. În plus, unitatea nu avea autorizație de securitate la incendiu.

De altfel, și hotelul este trimis în judecată, iar procurorii au instituit sechestru pe un imobil al societății comerciale pentru plata daunelor.