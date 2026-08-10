Femeia se întorcea de la cumpărături și avea mai multe plase în mâini. Inițial, a crezut că animalul din fața ei este un câine. Șacalul a atacat-o însă brusc, iar victima a început să țipe după ajutor. Câțiva localnici au intervenit.

Femeia a încercat să se apere și a apucat animalul de gât, însă a fost mușcată de antebraț și abdomen. În cele din urmă, un sătean a prins șacalul cu un laț și l-a ucis.

Victima a fost dusă cu ambulanța la spitalul din Huși, a fost vaccinată antirabic și va rămâne sub supraveghere medicală. Autoritățile spun că este primul incident de acest tip în localitate și că, până acum, nu au fost observați șacali în zonă. Cei de la Direcția Sanitară Veterinară urmează să constate la analize dacă șacalul era sau nu turbat.



