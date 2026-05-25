Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Femeia de 69 de ani a fost găsită de o rudă, fără suflare, într-o baltă de sânge, într-un apartament de la etajul 4 al unui bloc din Iași.

Surse din anchetă spun că femeia avea mai multe plăgi înjunghiate pe corp. Echipajul medical de la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

La fața locului sunt acum criminaliștii, care au delimitat zona și ridică probe și audiază martorii, pentru a-l identifica pe făptaș. În urmă cu puțin timp, la fața locului a ajuns și fiul victimei.

Vecinii spun că proprietarii apartamentului sunt plecați și că victima venea să hrănească pisicile acestora.