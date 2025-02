O fată de șapte ani a mers la școală plină de vânătăi, după ce a fost bătută de tatăl ei, în Gorj. A fost deschisă o anchetă

A fost preluată de autorități, care au deschis o anchetă penală pentru a lămuri ce anume s-a întâmplat.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Fetița de 7 ani a ajuns sâmbăta trecută la bunicii săi, în comuna Slivileşti. Aceștia au observat vânătăile de pe corpul micuței, dar s-au gândit că, dacă sesizează autoritățile, îi vor face rău fiului lor, tatăl fetiței, care a mai avut probleme cu legea. Acesta mai are acasă o fetiță, mai mică.

Bunică: „Fata cum se duse la școală arătă la domnul învățător – loviturile – da. Eu nu aveam de gând să spun, dar automat mă băga și pe mine complice. Asta e, eu vreau să recuperez fetele”.

Vecină: „Biata fată, o bătea cu bâta. O lăsa în lenjerie intimă ca să îi dea bătaie. Să bați la un copil mic, să-I dai cu bâta și el s-o bată cu cureaua, s-o înnegrească în halul ăla, nu am văzut, prin filme, văd scenarii aud la alții, dar așa ceva eu n-am văzut”.

Cazul a ajuns în atenția autorităților locale, după ce copila a povestiți la școală chinurile prin care a trecut.

Sorin Bucurescu – primar comuna Slivilești: „Este un caz incredibil, nu am văzut în viața mea, de când sunt primar de 20 de ani, un copil atât de rău bătut, cu multiple vânătăi. Cei din primărie s-au sesizat, directorul școlii s-a sesizat imediat, am anunțat autoritățile statului”.

Minodora Sucea – purtător de cuvânt DGASPC Gorj: „Echipa s-a deplasat de îndată la fața locului, iar împreună cu reprezentații poliției și ai autorității locale, a constatat că cele sesizate se confirmă, minora susținând că a fost bătută de tatăl său și de concubina acestuia, cât timp se afla la domiciliul acestora, pe raza județului Timiș, de unde a fost adusă și lăsată la bunica paternă în județul Gorj”.

Minora a fost luată în plasament de un asistent maternal profesionist. Psihologii ne recomandă să ne păstrăm calmul în fața celor mici, mai ales când aceștia comit diferite greșeli.

Lidia Bârsanu – psiholog: „Noi, ca și adulți, putem să ne înfrânăm aceste porniri nervoase, chiar dacă copilul este un pic mai agitat sau are anumite probleme, ar trebui să reacționăm adecvat, să nu-l agresăm pentru că la rândul lui copilul poate să dezvolte mai târziu alte probleme de sănătate”.



IPJ Gorj a deschis un dosar de violență în familie în acest caz.

