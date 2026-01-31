Decesul a fost sesizat la 112, vineri după-amiază.

„Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a fost sesizat cu privire la descoperirea unei persoane de sex feminin decedate, la o adresă din localitatea Tulcea. Un echipaj de poliție din cadrul Poliției Municipiului Tulcea, împreună cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Tulcea, s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă. Persoana decedată a fost identificată ca fiind o tânără de 18 ani, domiciliată în localitatea Babadag”, a informat IPJ Tulcea.

Cazul este în cercetarea polițiștilor și a procurorilor, care încearcă să afle împrejurările și cauzele morții tinerei.

