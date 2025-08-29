O familie de români venită din Dubai a fost oprită pe Aeroportul Otopeni, după ce vameșii au descoperit ce ascundea în bagaje

29-08-2025 | 19:58
bagaje

Autoritățile de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au descoperit peste 159.000 de țigarete ascunse în bagajele de cală ale unei familii de români care călătorea din Dubai.

Mihaela Ivăncică

Cei trei români, cu vârste între 19 și 44 de ani, au fost verificați după ce au încercat să iasă pe culoarul verde, destinat pasagerilor fără bunuri de declarat.

În data de 29.08.2025, în jurul orei 05.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului Poliției de Frontieră Aeroport Henri Coandă şi lucrătorii vamali au verificat o familie formată din trei cetățeni români, cu vârste cuprinse între 19 și 44 de ani. Cele trei persoane călătoreau din direcția Emiratele Arabe Unite – Dubai și, după ce și-au ridicat bagajele de cală și-au continuat drumul spre ieșire, pe culoarul verde, flux destinat celor care nu au nimic de declarat autorităților vamale, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

În urma controlului amănunțit, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au descoperit 159.200 de țigarete netimbrate, inscripționate cu numele unei mărci cunoscute, ascunse și nedeclarate.

Percheziții în Mehedinți și Dolj. Polițiștii au ridicat 38.000 de pachete de țigări și sume mari de bani

Țigaretele au fost reținute

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unor controale amănunţite asupra bagajelor de cală ale persoanelor menționate, în urma cărora a fost descoperită, ascunsă şi nedeclarată, o cantitate semnificativă de pachete de ţigări netimbrate și inscripţionate cu numele unei mărci cunoscute. În urma inventarierii a rezultat cantitatea de 159.200 ţigarete (7.960 pachete), se mai arată în comunicat.

Întreaga cantitate a fost reținută de autoritatea vamală, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.

Urmare a celor constatate, întreaga cantitatea de țigări a fost reținută de către autoritatea vamală. În cauză, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270, alin. 2, lit. a din Legea 86/2006, a mai transmis Poliția de Frontieră.

