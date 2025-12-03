Investiție majoră în patrimoniu: obiective istorice emblematice din România vor fi restaurate și redeschise publicului

România își redescoperă istoria. Un proiect major promite să redea strălucirea a 14 obiective istorice, unele în pericol să dispară.

Vorbim despre monumente emblematice, precum castelul Reginei Maria din stațiunea Mamaia, uimitoarea bibliotecă Batianeum din Alba Iulia, sau Muzeul Național de Istorie Naturală: "Grigore Antipa" din București. Legea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan.

Inclus pe lista obiectivelor istorice propuse pentru reabilitare, castelul Reginei Maria din stațiunea Mamaia are o istorie tumultuoasă.

Construit între 1924 și 1926 de arhitectul italian Mario Stoppa, complexul este o îmbinare de stiluri oriental-balcanice, cu accente mediteranene ale vilelor de coastă.

După anii '90 clădirea a fost lăsată, treptat, în paragină.

Irina Nicolae, director Direcția Județeană de Cultură Constanța: "Poate să devină un centru de atracție al stațiunii Mamaia și nu numai".



Arhitecţii susțin că lucrările de reabilitare vor dura minimum trei ani.

Laura Tudosie, inspector Direcția Județeană de Cultură Constanța: "În general, la clădiri istorice, care nici nu au mai fost restaurate, atunci când se începe execuția se descoperă tot felul de vicii ascunse."



Pentru litoral, spun operatorii din turism, renovarea și transformarea în muzeu a clădirii ar putea aduce beneficii financiare similare cu celebrul castel al reginei Maria de la Balcic.

Diana Slav, operator turism: "Și în extraszon, pentru că există un turism care se axează pe partea de cultură, mai ales pentru turiștii români doresc să vadă acest palat al Reginei Maria să revină la frumusețea pe care a avut-o."

O altă bijuterie arhitectonică, Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, înființată în anul 1798, va fi restaurată printr-o finanțare de aproximativ 16 milioane de euro.

Biblioteca adăpostește peste 600.000 de volume, inclusiv o parte din celebrul "Codex Aureus" o evanghelie pe pergament scrisă cu litere din aur în secolul al IX-lea, la comanda împăratului Carol cel Mare și aflată în patrimoniul UNESCO.

Prin aceeași lege, urmează să se contruiască o nouă sală de spectacole și pentru Opera Națională din Iași.

Iar Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei va trece și acesta printr-un amplu proces de reabilitare. Inclusiv spațiul expozițional va fi modernizat.

