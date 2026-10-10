Poliţia Capitalei a fost sesizată cu privire la dispariţia unei minore, care a plecat, în cursul zilei de 8 octombrie 2026, de la o adresă din Sectorul 4 şi nu a mai revenit la domiciliu până în prezent.

Minora dispărută se numeşte BUZICĂ DARIA MARIA şi este în vârstă de 15 ani.

* Înălţime: 1,62 m, greutate 62 kg, păr lung, închis la culoare, ochi căprui, faţă rotundă.

* Semne particulare: aluniţă lângă ochiul drept.

* La data dispariţiei purta: cămaşă bleu, blugi albaştri.

Poliţiştii au demarat procedurile de depistare a minorei în cauză, aceasta fiind dată în urmărire la nivel naţional.

Cei care au văzut-o sau pot oferi detalii sunt rugaţi să anunţe Poliţia Capitalei, apelând numărul unic de urgenţă 112.