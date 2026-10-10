Următorul termen este marți, 13 octombrie, când magistrații vor constata că faptele s-au prescris. Asta înseamnă că vinovaţii nu vor mai putea fi trași la răspundere.

În 2020, dosarul a fost clasat de procurori, dar a fost redeschis la presiunea publică a victimelor care au insistat ani la rând pentru rejudecarea cazului.

În iunie, după mai bine de 80 de termene de judecată, foștii șefi ai Jandarmeriei, acuzaţi de abuz în serviciu şi participare improprie la purtare abuzivă, au fost achitați.

Din 312 persoane care s-au constituit părți civile, doar patru au primit daune morale între 5.000 și 25.000 de lei.