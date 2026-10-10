Paul Stănescu, despre informațiile că ar pleca de la PSD în AUR: „Sunt uns cu toate alifiile”

Stiri Politice
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Paul stanescu
Inquam Photos / Octav Ganea

Senatorul PSD Paul Stănescu a afirmat, sâmbătă, despre așa zisa ofertă primită din partea AUR, că informaţiile vehiculate nu sunt adevărate.

autor
Cristian Matei

Potrivit News.ro, el a precizat că a negociat multe în viaţa politică, dar convingerile, însă, nu le-a pus niciodată pe masa negocierilor.

"Publicitatea mediatică de care mă bucur în ultimele zile mă onorează. Înseamnă că n-am trecut chiar degeaba prin viaţa politică. Din păcate, de această dată, este lipsită de substanţă şi se sprijină pe speculaţii care frizează absurdul. Sunt de suficient de mult timp în politică încât să fi văzut şi să fi înţeles multe. Sunt uns cu toate alifiile, am cunoscut strategii dintre cele mai ingenioase, unele reuşite, altele care s-au întors împotriva celor care le-au pus la cale. Dar recunosc că pe aceasta de astăzi îmi este greu să o înţeleg”, scrie Paul Stănescu pe Facebook. 

Senatorul PSD arată că a construit în Partidul Social Democrat, alături de oameni în care a crezut şi care au crezut în el.

”Am avut şi victorii, şi înfrângeri, şi momente în care lucrurile n-au mers cum mi-aş fi dorit. Aşa este politica. Dar una este să pierzi o funcţie şi cu totul alta să-ţi pierzi convingerile. La vârsta pe care o am, nu mi-ar sta deloc bine să-mi schimb valorile şi credinţele politice după cum bate vântul. Social-democraţia nu este pentru mine o etichetă pe care o înlocuieşti când apare o ofertă mai convenabilă. Este o convingere pe care mi-am construit întreaga carieră politică”, subliniază Stănescu. 

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El mai afirmă că nu a fost niciodată atras de oportunităţile facile.

”Am preferat construcţia, lucrurile făcute temeinic, relaţiile clădite în timp şi respectul câştigat prin fapte. Ştiu că toate acestea se construiesc greu şi se pot pierde foarte uşor. Cât despre presupusele negocieri pentru funcţii şi transferuri politice, spun limpede: informaţiile vehiculate nu sunt adevărate. Am negociat multe în viaţa mea politică. Convingerile, însă, nu le-am pus niciodată pe masa negocierilor.", mai afirmă Paul Stănescu în mesaj. 

Potrivit News.ro, fostul secretar general al PSD Paul Stănescu ar fi fost ofertat de AUR, fiindu-i promisă inclusiv o poziţie în conducerea formaţiunii, afirmă surse politice.

Conform surselor citate de News.ro, AUR i-ar fi propus fostului lider social-democrat o poziţie similară celei deţinute anterior în PSD, respectiv cea de secretar general.

PSD Olt a respins, sâmbătă, informaţiile privind o posibilă trecere a senatorului Paul Stănescu la AUR. ”Cine nu are un Paul Stănescu în partid să-şi caute. Noi îl avem pe cel original!”, transmite filiala social-democrată.

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Etichete: PSD, paul stanescu, aur,

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