Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, oamenii legii au dat de urma unei tinere de 17 ani, din Ialomiţa, cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, faptă sesizată de către o păgubită în vârstă de 17 ani, din localitatea Padina, judeţul Buzău.

Ritualul de ghicit, folosit ca pretext pentru a obţine telefoanele

„Din cercetări a reieşit că cele două ar fi interacţionat prin intermediul unei reţele de socializare. La data de 22 ianuarie a.c., cele două tinere s-ar fi întâlnit în Buzău pentru un ritual de ghicit, context în care persoana cercetată ar fi indus partea vătămată în eroare, solicitându-i două telefoane mobile pentru a le arde bateriile, invocând că acţiunea este necesară pentru dezlegarea unei vrăji”, a transmis IPJ Buzău.

După ce ar fi primit cele două dispozitive, tânăra vizată de anchetă ar fi blocat contactul cu partea vătămată pe toate platformele de socializare.

Prejudiciul a fost recuperat, iar poliţia continuă cercetările

„Păgubita ar fi povestit unei surori mai mari, care a realizat că aceasta a fost victima unei înşelăciuni şi a sesizat poliţia. Prejudiciul a fost recuperat şi predat persoanei vătămate”, informează sursa citată.

Poliţiştii continuă cercetările, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, sub coordonarea procurorului de caz.