Numărul mare de festivaluri din țară, semn de bunăstare. Explicația specialiștilor

Românilor nu le mai place să stea în case, și mai mult decât atât, au prins drag de festivaluri. La fel de adevărat este şi că numărul evenimentelor s-a dublat în ultimii ani.

Apar tot mai multe spectacole noi, iar la cele consacrate, câștigurile sunt deja amețitoare. ''Este un semn de bunăstare'', spun economiștii.

Festivalul Internaţional de Teatru aflat în plină desfăşurare la Sibiu a ajuns ca la ediţia cu numărul 26 să aibă peste 550 de reprezentaţii faţă de doar câteva la debut. În prezent peste 3300 de artişti din 73 de tari vin aici iar bugetul din 2019 a ajuns la 14 milioane de lei.

Spectator: "Mi se pare foarte bogat. În sensul că vin multe ţări într-adevăr".

Constantin Chiriac, directorul FITS: "Am plecat de la 3 ţări şi 8 spectacole în 1993, am ajuns la 575 de spectacole anul acesta în 75 de spaţii de joc. Mai mult de 70.000 de spectatori pe zi".

Citește și Poveste în aer la Timișoara. Coregrafii inedite la 40 de metri înălțime

Şi festivalurile UNTOLD şi NEVERSEA au înregistrat de la an la an creşteri uriaşe. La prima ediţie, UNTOLD a adunat 240.000 de oameni, iar în 2018 numărul lor a depăşit 350.000. În primul an a generat câştiguri de 18 milioane de euro pentru că acum să treacă de 45 de milioane de euro. UNTOLD, alături de Electric Castle, animă oraşul care înainte se golea vara.

Andi Vanca, director comunicare fesrivalul Electric Castle: "Oamenii au început să vadă festivalul ca pe o vacanţă pe care o au o dată pe an la mare, acum ei vin la un festival de muzică."

La NEVERSEA, în primul an au fost peste 150.000 de participanţi, iar în 2018 peste 210.000.

Liviu Deceanu, economist: "În primul rând este vorba de evoluţiile economice favorabile. Atunci când nevoile de bază sunt satisfăcute o persoană sigur doreşte nevoi superioare."

La începutul lunii, Festivalul Diskoteka a transformat stadionul Dan Păltinișanu din Timişoara într-un imens ring de dans în care a răsunat muzica anilor '80-'90. Au urcat pe scenă Sabrina, Boney M, sau Alphaville. În total, în cele trei zile de festival, au participat peste 60.000 de spectatori.

Au început să fie organizate astfel de evenimente şi în localităţile mici. De exemplu, în Olteni, judeţul Covasna.

Şi comună Cristian de lângă Braşov şi-a câştigat un loc de cinste pe harta iubitorilor de cultură cu festivalul C'Art Fest. În cinci ani, a crescut de la 5.000 de spectatori, la 25.000.

Iar vara se anunţă plină. În cele trei luni călduroase sunt programate nu mai puţin de 33 de evenimente care au în centru muzica, filmul sau fotografia. Cele mai cunoscute sunt în iulie Jazz în the Park în Cluj, Neversea în Constanța, Gărâna Jazz Festival, Electric Castle în Bonţida, iar în august Untold în Cluj şi Summerwell în Capitală.

Într-un singur an românii au adăugat în agenda lor 3.000 de spectacole, noi iar numărul celor care au cumpărat bilete a crescut cu două milioane.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!